«Транснефть» зарезервировала 23 млрд рублей на выплаты за грязную нефть в «Дружбе»

Некачественная российская нефть попала в нефтепровод «Дружба» весной. Нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений была обнаружена 18 апреля на Мозырском НПЗ в Белоруссии. Источник попадания – пункт приема нефти в Самарской области. В результате транзит нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» был приостановлен: нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, на Украину и в страны Балтии. Поставки возобновились в июне. По оценке оператора белорусского участка нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба», в трубу попало 5 млн т грязного сырья.