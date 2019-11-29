«Транснефть» зарезервировала 23 млрд рублей на выплаты за грязную нефть в «Дружбе»
«Транснефть» зарезервировала 23 млрд руб. на выплаты нефтяным компаниям, понесшим потери из-за попадания в магистральные нефтепроводы некачественного сырья. Об этом говорится в отчете компании по МСФО за январь – сентябрь. «Резерв не является безусловным юридическим обязательством группы перед грузоотправителями по осуществлению выплат», – подчеркнула компания.
Некачественная российская нефть попала в нефтепровод «Дружба» весной. Нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений была обнаружена 18 апреля на Мозырском НПЗ в Белоруссии. Источник попадания – пункт приема нефти в Самарской области. В результате транзит нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» был приостановлен: нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, на Украину и в страны Балтии. Поставки возобновились в июне. По оценке оператора белорусского участка нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба», в трубу попало 5 млн т грязного сырья.
В июле совет директоров «Транснефти» утвердил предельный размер выплат пострадавшим в размере $15 за баррель. Таким образом, общие выплаты могли составить более $500 млн, или около 32 млрд руб. по текущему курсу. «Транснефть» отметила в отчете, что на выплаты смогут рассчитывать только те компании, которые смогут документально подтвердить наличие «негативных последствий и их размер».
В документе уточняется, что ожидаемый срок внесудебного урегулирования последствий инцидента составит не более года, если нефтяные компании согласятся с условиями, предложенными «Транснефтью».