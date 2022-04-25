Аэропорт «Внуково» ввел режим простоя
Аэропорт «Внуково» в Москве вывел сотрудников в режим простоя, предложил им работать по неполному графику и закрыл прием новых работников, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу аэропорта. В 2021 г. «Внуково» обслужил 18 млн пассажиров и стал четвертым среди российских аэропортов по пассажиропотоку, сейчас он работает в штатном режиме.
Источник издания во «Внуково» рассказал, что часть сотрудников уже работает по три-четыре дня в неделю вместо пяти, а их зарплата сократилась пропорционально отработанному времени. По словам собеседника издания, у работников аэропорта появилось больше свободного времени и возможность найти подработку. Два источника издания, знакомых с реализуемыми мерами, добавили, что 30% сотрудников аэропорта выдали предписания о последующем сокращении. Один из них пояснил, что предписание — это перестраховочный инструмент: сотрудников будут сокращать, если объем работы продолжит уменьшаться. Однако если показатели будут сохраняться на текущем уровне, руководство компании будет продлевать простой и сохранять штат.
По словам топ-менеджера одного из аэропортов в топ-10, сокращения могут начаться осенью, когда аэропорты переходят на зимнее расписание и количество рейсов снижается.
В пресс-службе «Внуково» уточнили, что сейчас в авиационном комплексе «Внуково» работает около 6500 человек, в «Международном аэропорте Внуково» — около 3500 человек. По состоянию на 19 апреля, решений о сокращении штата не принималось, отметили в пресс-службе.
В марте «Известия» сообщили со ссылкой на приказ гендиректора «Шереметьево» Михаила Василенко, что аэропорт с 16 марта отправил в простой часть сотрудников на фоне кризиса в авиаотрасли. Источник издания в аэропорте сообщил, что в простой отправили 40% всего персонала. Собеседник издания рассказал, что сейчас в аэропорте работают примерно 15 000 сотрудников «Шереметьево» и его дочерних предприятий, то есть в простой отправят 6000-7000 человек. Представитель аэропорта Анна Захаренкова подтвердила информацию об отправке работников в простой.