Аэропорт «Внуково» ввел режим простоя

Источник издания во «Внуково» рассказал, что часть сотрудников уже работает по три-четыре дня в неделю вместо пяти, а их зарплата сократилась пропорционально отработанному времени. По словам собеседника издания, у работников аэропорта появилось больше свободного времени и возможность найти подработку. Два источника издания, знакомых с реализуемыми мерами, добавили, что 30% сотрудников аэропорта выдали предписания о последующем сокращении. Один из них пояснил, что предписание — это перестраховочный инструмент: сотрудников будут сокращать, если объем работы продолжит уменьшаться. Однако если показатели будут сохраняться на текущем уровне, руководство компании будет продлевать простой и сохранять штат.