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Бизнес

Аэропорт «Внуково» ввел режим простоя

Ведомости

Аэропорт «Внуково» в Москве вывел сотрудников в режим простоя, предложил им работать по неполному графику и закрыл прием новых работников, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу аэропорта. В 2021 г. «Внуково» обслужил 18 млн пассажиров и стал четвертым среди российских аэропортов по пассажиропотоку, сейчас он работает в штатном режиме.

Источник издания во «Внуково» рассказал, что часть сотрудников уже работает по три-четыре дня в неделю вместо пяти, а их зарплата сократилась пропорционально отработанному времени. По словам собеседника издания, у работников аэропорта появилось больше свободного времени и возможность найти подработку. Два источника издания, знакомых с реализуемыми мерами, добавили, что 30% сотрудников аэропорта выдали предписания о последующем сокращении. Один из них пояснил, что предписание — это перестраховочный инструмент: сотрудников будут сокращать, если объем работы продолжит уменьшаться. Однако если показатели будут сохраняться на текущем уровне, руководство компании будет продлевать простой и сохранять штат.

По словам топ-менеджера одного из аэропортов в топ-10, сокращения могут начаться осенью, когда аэропорты переходят на зимнее расписание и количество рейсов снижается.

В пресс-службе «Внуково» уточнили, что сейчас в авиационном комплексе «Внуково» работает около 6500 человек, в «Международном аэропорте Внуково» — около 3500 человек. По состоянию на 19 апреля, решений о сокращении штата не принималось, отметили в пресс-службе.

В марте «Известия» сообщили со ссылкой на приказ гендиректора «Шереметьево» Михаила Василенко, что аэропорт с 16 марта отправил в простой часть сотрудников на фоне кризиса в авиаотрасли. Источник издания в аэропорте сообщил, что в простой отправили 40% всего персонала. Собеседник издания рассказал, что сейчас в аэропорте работают примерно 15 000 сотрудников «Шереметьево» и его дочерних предприятий, то есть в простой отправят 6000-7000 человек. Представитель аэропорта Анна Захаренкова подтвердила информацию об отправке работников в простой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных