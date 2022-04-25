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«Коммерсантъ» назвал возможных интересантов на покупку у Тинькова TCS Group

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Среди возможных интересантов на покупку доли семейного траста бизнесмена Олега Тинькова в основанной им TCS Group (35%) — Альфа-банк, Промсвязьбанк, АФК «Система» и «Яндекс», ранее претендовавший на покупку «Тинькофф банка». Долю Тинькова могут приобрести дешевле ее рыночной стоимости на конец марта в $6 млрд — за $300 млн, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В АФК «Система» отказались от комментария, в остальных организациях на запрос издания не ответили. Эксперты, опрошенные газетой, допускают, что информация о продаже доли Тинькова может так и остаться неподтвержденной, так как эти действия «очевидно имеют целью минимизировать риски попадания под санкции».

После начала боевых действий на Украине Тиньков попал под санкции Великобритании, хотя в конце марта часть ограничений, которые грозили задержанием яхт и самолетов бизнесмена, была отменена. Соруководители TCS Group Оливер Хьюз и Павел Фёдоров вышли из состава совета директоров и переехали в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

В начале апреля кипрская TCS Group, владеющая «Тинькофф банком», сообщила, что передаст управленческие полномочия его топ-менеджменту во главе с председателем правления Станиславом Близнюком.

Тиньков покинул пост председателя совета директоров в апреле 2020 г. Тогда же он передал свои права владения в TCS Group семейному трасту, а в начале 2021 г. утратил контроль над банком. Его доля сократилась с 84% до 35%. 58% акций компании находились в свободном обращении, еще 6,5% принадлежало топ-менеджменту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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