«Коммерсантъ» назвал возможных интересантов на покупку у Тинькова TCS Group
Среди возможных интересантов на покупку доли семейного траста бизнесмена Олега Тинькова в основанной им TCS Group (35%) — Альфа-банк, Промсвязьбанк, АФК «Система» и «Яндекс», ранее претендовавший на покупку «Тинькофф банка». Долю Тинькова могут приобрести дешевле ее рыночной стоимости на конец марта в $6 млрд — за $300 млн, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
В АФК «Система» отказались от комментария, в остальных организациях на запрос издания не ответили. Эксперты, опрошенные газетой, допускают, что информация о продаже доли Тинькова может так и остаться неподтвержденной, так как эти действия «очевидно имеют целью минимизировать риски попадания под санкции».
После начала боевых действий на Украине Тиньков попал под санкции Великобритании, хотя в конце марта часть ограничений, которые грозили задержанием яхт и самолетов бизнесмена, была отменена. Соруководители TCS Group Оливер Хьюз и Павел Фёдоров вышли из состава совета директоров и переехали в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).
Тиньков покинул пост председателя совета директоров в апреле 2020 г. Тогда же он передал свои права владения в TCS Group семейному трасту, а в начале 2021 г. утратил контроль над банком. Его доля сократилась с 84% до 35%. 58% акций компании находились в свободном обращении, еще 6,5% принадлежало топ-менеджменту.