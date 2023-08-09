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Бизнес

Polymetal намерен продать российские активы

Ведомости

Золотодобывающая компания Polymetal рассматривает возможность продажи российских активов и планирует вложить часть вырученных средств в новые предприятия в Казахстане. Об этом на телеконференции с инвесторами сообщил глава компании Виталий Несис.

«Я думаю, что часть средств пойдет на строительство предприятий в Казахстане, а часть – на выплату дивидендов от Polymetal International», – приводит слова Несиса ТАСС. Он назвал продажу российских активов вынужденной мерой.

Несис также добавил, что компания планирует возобновить выплату дивидендов до конца 2023 г.

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О планах выйти из российских активов в Polymetal рассказывали 5 июня. Тогда сообщалось, что компания рассматривает опции по прекращению владения АО «Полиметалл» и его дочерними структурами. Планировалось, что совет директоров до конца июня подготовит сообщение о вариантах решения вопроса. Тогда же сообщалось, что руководство Polymetal покинет российские подразделения в связи с санкциями.

7 августа Polymetal успешно завершила перерегистрацию с острова Джерси в Международный финансовый центр «Астана» (AIX) в Казахстане. Теперь биржа в Астане является основной фондовой биржей компании. В связи с процедурой торговля акциями на Мосбирже была приостановлена, а торговля на Лондонской фондовой бирже прекращена со 2 августа.

19 мая минфин США ввел блокирующие санкции в отношении российской холдинговой компании «Полиметалл» и ее дочерних структур.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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