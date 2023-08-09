Polymetal намерен продать российские активы

О планах выйти из российских активов в Polymetal рассказывали 5 июня. Тогда сообщалось, что компания рассматривает опции по прекращению владения АО «Полиметалл» и его дочерними структурами. Планировалось, что совет директоров до конца июня подготовит сообщение о вариантах решения вопроса. Тогда же сообщалось, что руководство Polymetal покинет российские подразделения в связи с санкциями.