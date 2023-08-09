Polymetal намерен продать российские активы
Золотодобывающая компания Polymetal рассматривает возможность продажи российских активов и планирует вложить часть вырученных средств в новые предприятия в Казахстане. Об этом на телеконференции с инвесторами сообщил глава компании Виталий Несис.
«Я думаю, что часть средств пойдет на строительство предприятий в Казахстане, а часть – на выплату дивидендов от Polymetal International», – приводит слова Несиса ТАСС. Он назвал продажу российских активов вынужденной мерой.
Несис также добавил, что компания планирует возобновить выплату дивидендов до конца 2023 г.
О планах выйти из российских активов в Polymetal рассказывали 5 июня. Тогда сообщалось, что компания рассматривает опции по прекращению владения АО «Полиметалл» и его дочерними структурами. Планировалось, что совет директоров до конца июня подготовит сообщение о вариантах решения вопроса. Тогда же сообщалось, что руководство Polymetal покинет российские подразделения в связи с санкциями.
7 августа Polymetal успешно завершила перерегистрацию с острова Джерси в Международный финансовый центр «Астана» (AIX) в Казахстане. Теперь биржа в Астане является основной фондовой биржей компании. В связи с процедурой торговля акциями на Мосбирже была приостановлена, а торговля на Лондонской фондовой бирже прекращена со 2 августа.
19 мая минфин США ввел блокирующие санкции в отношении российской холдинговой компании «Полиметалл» и ее дочерних структур.