Татьяна Бакальчук вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России

Wildberries – крупнейший онлайн-ритейлер в России. В 2022 г. оборот от продаж товаров и услуг на маркетплейсе (GMV) составил 1,67 трлн руб. В I квартале 2023 г. его оборот увеличился на 100% до 577,19 млрд руб. Как писали ранее «Ведомости», Wildberries планирует выйти на рынок Китая – маркетплейс уже начал переговоры с потенциальными партнерами, а также зарегистрировал свой бренд в этой стране, причем во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг.