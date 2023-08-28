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Бизнес

Татьяна Бакальчук вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России

Ведомости

Основатель и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук заняла первое место в рейтинге самых богатых женщин России журнала Forbes в 2023 г. с состоянием $7 млрд.

Вторую строчку рейтинга заняла жена ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна, получившая в мае прошлого года от супруга 20,6% акций производителя минеральных удобрений «Фосагро». На третьем месте – дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча Варвара, владеющая 30% холдинга USM. 

Четвертую строчку рейтинга заняла жена Алексея Мордашова Марина, которой миллиардер передал в 2022 г.большую часть своих акций золотодобывающей компании Nordgold, а пятую – Лидия Михайлова с сыновьями, контролирующие более 80% акций группы «Черкизово».

Как отмечает издание, в рейтинге сразу семь новичков, а совокупное состояние участниц увеличилось до $25,7 млрд по сравнению с $25,3 млрд в 2021 г. Число участниц с оценкой капитала выше $1 млрд увеличилось до семи.

В прошлый раз Forbes публиковал список богатейших женщин России в августе 2021 г. Тогда его также возглавила Бакальчук, сместив супругу экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину. Состояние основательницы Wildberries издание тогда оценило в $13 млрд. На третьем месте находилась Михайлова с семьей ($1,3 млрд). 

Ранее по теме: Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries выходит на рынок Китая

В декабре 2021 г. Бакальчук заняла второе место в рейтинге российских бизнесменов, больше всех разбогатевших в 2021 г. Возглавил тот рейтинг создатель Telegram Павел Дуров. По итогам 2022 г. Бакальчук заняла 17-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes с состоянием $8,8 млрд.

Wildberries – крупнейший онлайн-ритейлер в России. В 2022 г. оборот от продаж товаров и услуг на маркетплейсе (GMV) составил 1,67 трлн руб. В I квартале 2023 г. его оборот увеличился на 100% до 577,19 млрд руб. Как писали ранее «Ведомости», Wildberries планирует выйти на рынок Китая – маркетплейс уже начал переговоры с потенциальными партнерами, а также зарегистрировал свой бренд в этой стране, причем во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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