Татьяна Бакальчук вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России
Основатель и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук заняла первое место в рейтинге самых богатых женщин России журнала Forbes в 2023 г. с состоянием $7 млрд.
Вторую строчку рейтинга заняла жена ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна, получившая в мае прошлого года от супруга 20,6% акций производителя минеральных удобрений «Фосагро». На третьем месте – дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча Варвара, владеющая 30% холдинга USM.
Четвертую строчку рейтинга заняла жена Алексея Мордашова Марина, которой миллиардер передал в 2022 г.большую часть своих акций золотодобывающей компании Nordgold, а пятую – Лидия Михайлова с сыновьями, контролирующие более 80% акций группы «Черкизово».
Как отмечает издание, в рейтинге сразу семь новичков, а совокупное состояние участниц увеличилось до $25,7 млрд по сравнению с $25,3 млрд в 2021 г. Число участниц с оценкой капитала выше $1 млрд увеличилось до семи.
В прошлый раз Forbes публиковал список богатейших женщин России в августе 2021 г. Тогда его также возглавила Бакальчук, сместив супругу экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину. Состояние основательницы Wildberries издание тогда оценило в $13 млрд. На третьем месте находилась Михайлова с семьей ($1,3 млрд).
В декабре 2021 г. Бакальчук заняла второе место в рейтинге российских бизнесменов, больше всех разбогатевших в 2021 г. Возглавил тот рейтинг создатель Telegram Павел Дуров. По итогам 2022 г. Бакальчук заняла 17-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes с состоянием $8,8 млрд.
Wildberries – крупнейший онлайн-ритейлер в России. В 2022 г. оборот от продаж товаров и услуг на маркетплейсе (GMV) составил 1,67 трлн руб. В I квартале 2023 г. его оборот увеличился на 100% до 577,19 млрд руб. Как писали ранее «Ведомости», Wildberries планирует выйти на рынок Китая – маркетплейс уже начал переговоры с потенциальными партнерами, а также зарегистрировал свой бренд в этой стране, причем во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг.