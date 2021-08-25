Forbes рассказал о новичках рейтинга богатейших женщин России

Первый магазин крупнейшей в России сети дискаунтеров «Светофор» открылся в 2009 г. До этого семья Шнайдеров, братья Сергей и Андрей и их мать, на которую зарегистрировано более чем в 50 юрлиц, связанных с ритейлером, занимались продажей алкоголя. «Светофор», по оценке Infoline, насчитывает около 1600 магазинов, работает в России, Казахстане и Белоруссии, развивает сеть Mere в Европе.