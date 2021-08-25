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Forbes рассказал о новичках рейтинга богатейших женщин России

Ведомости

В список богатейших женщин России впервые вошла совладелица сети жестких дискаунтеров «Светофор» Ольга Шнайдер с семьей, следует из рейтинга Forbes «25 богатейших женщин России — 2021». Состояние Шнайдер и семьи издание оценило в $650 млн, что соответсвует пятом месту в рейтинге. 

Первый магазин крупнейшей в России сети дискаунтеров «Светофор» открылся в 2009 г. До этого семья Шнайдеров, братья Сергей и Андрей и их мать, на которую зарегистрировано более чем в 50 юрлиц, связанных с ритейлером, занимались продажей алкоголя. «Светофор», по оценке Infoline, насчитывает около 1600 магазинов, работает в России, Казахстане и Белоруссии, развивает сеть Mere в Европе. 

Совладелица крупнейшего российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук сместила с первого места рейтинга богатейших женщин вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину. Состояние Бакальчук издание оценило в $13 млрд, что в десять раз меньше состояния Батуриной, которое составляет $1,3 млрд. На третьем месте находится совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова с семьей ($1,3 млрд). Михайлова вместе с сыновьями Сергеем и Евгением владеет 88% компании. 

Новичком списка также стала Лариса Прокопьева, которая вместе с детьми контролирует группу «Эвалар» — крупнейшего российского производителя биологически активных добавок. Ее состояние издание оценило в $250 млн. 

Еще две новые участницы рейтинга — Любовь Герасимова и Федосья Суханкина с состояниями по $250 млн — связаны с активами из Дальнего Востока. Суханова является заместителем гендиректора  «Сусуманзолота». Как пишет издание, Суханова с мужем Владимиром Христовым собрали около 95% акций компании. Однако, в конце 2020 г. Христов умер в инфекционной больнице в Коммунарке, теперь компанией управляют члены его семьи. Суханкина контролирует горнодобывающую компанию «Берелех» с годовой добычей 2,4 т золота. 

Совокупное состояние участниц списка, по оценке издания, за год выросло с $10,7 млрд до $25,3 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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