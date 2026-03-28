Россия за 10 лет нарастила выпуск устриц и гребешков в 10 раз
Российские аквафермеры за 10 лет увеличили выпуск морских гребешков, мидий и устрицы в 10 раз. Это позволяет одновременно обеспечивать потребность внутреннего рынка и наращивать экспорт. Об этом заявил председатель общественного совета Росрыболовства, президент ВАРПЭ Герман Зверев.
В проекте отчета коллеги ведомства говорится, что в 2025 г. объем аквакультуры в стране вырос на 3,5% и достиг 393 300 т. Объем производства ценных гидробионтов возрос на 16,3% и составил 79 400.
Зверев указал, что именно марифермы вывели аквакультуру в плюс, компенсировав проседание в сегменте лососевых и карповых на фоне неблагоприятной погодны. По итогам года лидером по объемам выращивания стало Приморье, второе место заняла Мурманская область, третье – Краснодарский край.
Вслед за увеличением объемов производства растет популярность ценных гидробионтов в России. Массовый потребитель перестал воспринимать гребешок, мидии и устрицы как исключительно ресторанные, премиальные и теперь покупает их в рознице, чтобы приготовить дома. Это стало следствием расширения ассортимента и повышения ценовой доступности.
27 февраля Рыбный союз сообщил, что российские рыбаки в 2025 г. добыли 145 т осьминогов. Это на 44% больше, чем годом ранее. Спрос на осьминогов на рынке России морепродуктов растет. В прошлом году поставки из-за рубежа выросли на фоне улучшения ситуации с выловом. Общий объем импорта осьминогов в страну увеличился на 25% в весе и на 30% в деньгах и достиг 1600 т на около $13 млн. Ключевыми поставщиками стали КНР, Вьетнам, Индонезия, Марокко, Египет, Индия и Таиланд.