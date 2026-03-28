Россия за 10 лет нарастила выпуск устриц и гребешков в 10 раз

27 февраля Рыбный союз сообщил, что российские рыбаки в 2025 г. добыли 145 т осьминогов. Это на 44% больше, чем годом ранее. Спрос на осьминогов на рынке России морепродуктов растет. В прошлом году поставки из-за рубежа выросли на фоне улучшения ситуации с выловом. Общий объем импорта осьминогов в страну увеличился на 25% в весе и на 30% в деньгах и достиг 1600 т на около $13 млн. Ключевыми поставщиками стали КНР, Вьетнам, Индонезия, Марокко, Египет, Индия и Таиланд.