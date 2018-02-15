На Сочинском инвестиционном форуме чиновники поборются за деньги бизнеса

Одной из основных тем могут стать инструменты стимулирования инвестиций Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС

В Сочи открылся инвестиционный форум, традиционно ориентированный на региональную повестку. Обсуждать насущные проблемы развития регионов соберутся несколько десятков губернаторов и чиновников, а одной из основных тем могут стать инструменты стимулирования инвестиций.

На них правительство делает ставку в своих планах по ускорению экономического роста: по прогнозу Минэкономразвития на 2018-2020 гг., их вклад в рост ВВП должен увеличиться с 1 до 1,3 п. п. Пока же для роста экономики темпами быстрее мировых недостаточно ни частных, ни госинвестиций, предупреждают эксперты Центра развития ВШЭ. Бюджетные инвестиции в инфраструктуру пробивают все возможные минимумы – в 2017 г. они снизились на 24% по сравнению с 2014 г., сократилась и их доля в ВВП – за последние три года на 0,08 п. п. до 0,62%, оценили аналитики InfraOne. Частных же инвесторов, прежде всего, отпугивает отсутствие инфраструктуры, говорит губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Минимальная потребность в ее финансировании – 2,3 трлн руб., а для развития необходимо около 3,3 трлн руб., оценивают аналитики InfraOne.

Увеличение инвестиций на инфраструктуру сейчас обсуждается в правительстве и Кремле – поднять бюджетные расходы на нее на 0,8 п. п. Но в условиях дефицита бюджета чиновники пока ищут способы стимулировать вкладываться в производство сам бизнес.

Как именно, вариантов несколько: обновленные специнвестконтракты, позволяющие создать долгосрочные условия ведения бизнеса, фабрика проектного финансирования на базе ВЭБа и «инфраструктурная ипотека» – новая форма уже известных рынку механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).

Фабрика должна заработать уже в день открытия форума. В Сочи будут подписаны первые соглашения на 180 млрд руб., обещал министр экономического развития Максим Орешкин. В числе них, например, проект UC Rusal по строительству Тайшетского алюминиевого завода, завершение строительства «Красноярского металлургического завода» («КраМЗ», входит в En+ Олега Дерипаски), третьей очереди производства метанола «Щекиноазот», создание производства «Газпромнефть - каталитические системы» и др., сообщал «Интерфакс» и подтверждал «Ведомостям» федеральный чиновник. Всего отобранных проектов, подходящих для финансирования фабрикой, около 30, говорил председатель ВЭБа Сергей Горьков.

Инвесторы, готовые вложить в проект не менее 20% собственных средств, смогут получить финансирование на срок до 20 лет свыше 3 млрд руб. Часть ставки – менее 1% – будет субсидироваться бюджетом (в 2018 г. на это заложено 800 млн руб.).

Но претензии к фабрике были у Минфина: процедура отбора проектов непрозрачна, а критериев эффективности, кроме роста портфеля, нет. Найти компромисс удалось, сообщал «Интерфакс» и подтвердил «Ведомостям» чиновник: проекты фабрики будет утверждать набсовет ВЭБа. Хотя по мандату все крупные сделки он рассматривает уже сейчас, проекты же фабрики ориентированы на существенный размер инвестиций.

Еще один инвестиционный инструмент – инфраструктурная ипотека – позволяет строить инфраструктуру в рассрочку. Регионы смогут уйти от прямых госконтрактов и привлекать инвесторов – такой подход должен мультиплицировать бюджетные траты на инфраструктуру. Одно из ключевых предложений Минэкономразвития – создание Фонда инвестиций в инфраструктурные проекты. Он будет предоставлять финансирование концессионеру, привлекая деньги с рынка через облигации, обеспеченные госгарантиями. Под госгарантии Минэкономразвития просило 300 млрд руб. на 2018-2020 гг., рассказывали «Ведомостям» чиновники, обсуждалось и увеличение лимита до 500 млрд руб. Но замечания есть и к этому механизму: в текущей версии инфраструктурная ипотека не защищает инвесторов от возможного банкротства муниципалитетов и регионов, рассказывают три участника обсуждения, без чего не решает базовые проблемы рынка ГЧП.

Губернаторы, впрочем, настроены оптимистично. «Инфраструктурная ипотека – долгожданное решение, большой шаг вперед, который опробован на опыте Калужской области», – говорит Артамонов. Нужны качественные региональные дороги, объезды вокруг столиц регионов, говорит губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, а финансовое плечо, которое предполагается в ипотеке, помогло бы решить эту задачу. Ипотека поможет направить в строительство инфраструктуры средства пенсионных фондов, заменить дорогое проектное финансирование специальным для инфраструктурных проектов, поддерживает и вице-губернатор Ленинградской области Дмитрий Ялов.

У Минфина свой вариант стимулирования инвестиций – специнвестконтракты (СПИКи). Участники должны вложить 1 млрд руб. собственных средств в капитал компании, которая реализует инвестпроект, взамен они получат гарантированный спрос на продукцию, выпущенную по СПИКам со стороны госкомпаний, освобождение от таможенных сборов и другие преференции. Использовать СПИКи можно в обрабатывающей промышленности, добыче полезных ископаемых, строительстве, энергетике, сфере информации и связи. Но Минфин, скорее всего, будет вынужден сузить количество отраслей, в которых можно заключать соглашения, говорит человек, близкий к разработчикам концепции. Интерес к СПИКам будет зависеть от того, что в конечном итоге будет предложено, говорит Ялов.

Сам бизнес от форума ждет конкретики, говорят опрошенные консультанты. Хотелось бы получить заверения Минэкономразвития, что идеи инфраструктурной ипотеки будут отстаиваться, а от правительства, что федеральные субсидии в регионы на инфраструктурные проекты - увеличиваться, говорит партнер Herbert Smith Ольга Ревзина. Правительство должно выработать системный подход к реализации инфраструктурных проектов, говорит предправления Национального центра ГЧП Павел Селезнев, выработать новые механизмы финансовой поддержки для проектов по развитию общественной инфраструктуры.

Как Сочи готовится к инвестиционному форуму