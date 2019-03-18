Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4776 от 19.03.2019 под заголовком: Экономике нужна тень

Власти Китая смогли ограничить теневой банковский сектор

Но это создает проблемы для экономики

Совокупный размер кредитов в теневом банковском секторе Китая в прошлом году уменьшился впервые более чем за десятилетие. Это хорошие новости для регуляторов, которые пытаются сделать финансовую систему страны более устойчивой, но не для нуждающихся в финансировании компаний. Перемены происходят на фоне попыток Пекина найти баланс между ограничением финансовых рисков и поддержкой замедляющейся экономики.

Размер теневого банковского сектора в Китае сократился примерно на 6,5% до 61,3 трлн юаней ($9,1 трлн), по оценкам Moody's Investors Service. Это самый низкий уровень с тех пор, как Пекин начал борьбу с неофициальными кредиторами в конце 2016 г., а также первое снижение показателя по итогам года более чем за 10 лет, отмечает Financial Times. Сейчас он эквивалентен 23,5% всех банковских активов и 68% ВВП Китая, хотя на пике два года назад составлял 87% ВВП.

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