Власти Китая смогли ограничить теневой банковский сектор
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Совокупный размер кредитов в теневом банковском секторе Китая в прошлом году уменьшился впервые более чем за десятилетие. Это хорошие новости для регуляторов, которые пытаются сделать финансовую систему страны более устойчивой, но не для нуждающихся в финансировании компаний. Перемены происходят на фоне попыток Пекина найти баланс между ограничением финансовых рисков и поддержкой замедляющейся экономики.
Размер теневого банковского сектора в Китае сократился примерно на 6,5% до 61,3 трлн юаней ($9,1 трлн), по оценкам Moody's Investors Service. Это самый низкий уровень с тех пор, как Пекин начал борьбу с неофициальными кредиторами в конце 2016 г., а также первое снижение показателя по итогам года более чем за 10 лет, отмечает Financial Times. Сейчас он эквивалентен 23,5% всех банковских активов и 68% ВВП Китая, хотя на пике два года назад составлял 87% ВВП.
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