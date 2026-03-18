Что сказала Набиуллина после заседания по ключевой ставке

По итогам заседания совета директоров 20 марта Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 15%. Это седьмое подряд снижение ставки. Такой шаг регулятора совпал с ожиданиями экономистов, опрошенных «Ведомостями»: подавляющее большинство аналитиков – 20 из 23 – прогнозировали снижение до 15%, еще двое ожидали более существенного уменьшения до 14,5%.
После заседания председатель Банка России Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию. В ней также принял участие зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин.
«Ведомости» собрали главные заявления Набиуллиной в ходе заседания.
Ситуация в экономике
В феврале рост цен ожидаемо замедлился после роста в январе. Инфляционные ожидания умеренно отреагировали на повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%.
Сейчас российская экономика приближается к сбалансированному росту. Это позволило смягчить денежно-кредитную политику (ДКП).
Темпы роста инфляции в феврале снизились до уровня второй половины 2025 г. Показатели устойчивой инфляции указывают на умеренное ценовое давление – показатель не вырос и находится в диапазоне 4-5% в пересчете на год.
Следствием снижения инфляции стал тренд на снижение рыночных ставок по ипотеке, потребительским и автокредитам. «Мне кажется, тренд снижения ставок, это данные подтверждают, он налицо. Это следствие снижения инфляции», – сказала Набиуллина.
Предварительные данные начала года подтверждают охлаждение спроса, особенно потребительского. На это дополнительно повлиял перенос крупных покупок на конец 2025 г.
Россияне продолжают демонстрировать повышенное стремление к сбережению средств, несмотря на тенденцию к плавному снижению этого показателя. Склонность к сбережению остается высокой по историческим меркам, хотя и немного снижается. Ее снижение естественно при смягчении денежно-кредитных условий (ДКУ) и оно происходит очень плавно, отметила глава Центробанка.
Ситуация на рынке труда развивается в рамках сложившейся трендов. Безработица на историческом минимуме. Опросы показывают, что острота дефицита кадров снижается.
Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2025 г. немного уменьшился, но при этом он остался вблизи рекордных уровней за последние годы. Показатель в прошлом году составил 42,5 трлн руб., что почти на 25% выше уровня 2021 г.
В последнее время курс рубля ослаб, но говорить о выраженной тенденции преждевременно, поскольку он колеблется в рамках диапазона 2025 г.
Влияние ситуации на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке влияет на конъюнктуру мировых рынков. Влияние конкретно на Россию будет зависеть от продолжительности и масштаба событий. С одной стороны, один канал влияния – более высокие цены на нефть, поддержка рублевой выручки. Но в более долгосрочной перспективе ситуация может неблагоприятно повлиять на инфляцию в мире и нарушение поставок. Проблемы с логистикой могут повлиять на показатели российского экспорта.
На данный момент давать оценки по совокупным эффектам ситуации на Ближнем Востоке на экономику РФ пока рано.
Конфликт на Ближнем Востоке краткосрочно поддержит экспортные доходы РФ и рубль, долгосрочно же может быть проинфляционным фактором.
Влияние конфликта на Ближнем Востоке не может быть решающим фактором при принятии решения о ключевой ставке. Тем не менее, фактор действительно важный. Если бы его не было, на заседании 20 марта активнее обсуждался вариант со снижением «ключа» на 100 б. п.
Ключевая ставка
Валютный курс не был значимым фактором при принятии решения по ключевой ставке 20 марта.
Есть два значимых фактора неопределенности, которые будут влиять на дальнейшее решение о ключевой ставке. Речь идет об изменениях внешних условий и уточнении параметров бюджетной политики.
ЦБ РФ будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях, но оно не будет автоматическим. «Значительно выросла неопределенность, связанная с внешними условиями и с будущими параметрами бюджета. Нам может потребоваться время для того, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация», – сказала Набиуллина.
При принятии решения по ключевой ставке 20 марта совет директоров Банка России рассматривал несколько сценариев, включая ее сохранение и снижение на 100 базисных пунктов (б. п.).
Банк России будет принимать решения о возможном снижении ключевой ставки на основе нескольких критериев: стабильности замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий и анализа внешних и внутренних рисков.