Главная / Экономика /

Что сказала Набиуллина после заседания по ключевой ставке

Конфликт на Ближнем Востоке краткосрочно поддержит экспортные доходы и рубль
Анастасия Брянцева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

По итогам заседания совета директоров 20 марта Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 15%. Это седьмое подряд снижение ставки. Такой шаг регулятора совпал с ожиданиями экономистов, опрошенных «Ведомостями»: подавляющее большинство аналитиков – 20 из 23 – прогнозировали снижение до 15%, еще двое ожидали более существенного уменьшения до 14,5%.

После заседания председатель Банка России Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию. В ней также принял участие зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин.

«Ведомости» собрали главные заявления Набиуллиной в ходе заседания. 

Ситуация в экономике

Набиуллина: ослабление рубля находится в рамках ожиданий бизнеса

Финансы

  • В феврале рост цен ожидаемо замедлился после роста в январе. Инфляционные ожидания умеренно отреагировали на повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%. 

  • Сейчас российская экономика приближается к сбалансированному росту. Это позволило смягчить денежно-кредитную политику (ДКП).

  • Темпы роста инфляции в феврале снизились до уровня второй половины 2025 г. Показатели устойчивой инфляции указывают на умеренное ценовое давление – показатель не вырос и находится в диапазоне 4-5% в пересчете на год.

  • Следствием снижения инфляции стал тренд на снижение рыночных ставок по ипотеке, потребительским и автокредитам. «Мне кажется, тренд снижения ставок, это данные подтверждают, он налицо. Это следствие снижения инфляции», – сказала Набиуллина.

  • Предварительные данные начала года подтверждают охлаждение спроса, особенно потребительского. На это дополнительно повлиял перенос крупных покупок на конец 2025 г.

  • Россияне продолжают демонстрировать повышенное стремление к сбережению средств, несмотря на тенденцию к плавному снижению этого показателя. Склонность к сбережению остается высокой по историческим меркам, хотя и немного снижается. Ее снижение естественно при смягчении денежно-кредитных условий (ДКУ) и оно происходит очень плавно, отметила глава Центробанка.

  • Ситуация на рынке труда развивается в рамках сложившейся трендов. Безработица на историческом минимуме. Опросы показывают, что острота дефицита кадров снижается

  • Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2025 г. немного уменьшился, но при этом он остался вблизи рекордных уровней за последние годы. Показатель в прошлом году составил 42,5 трлн руб., что почти на 25% выше уровня 2021 г.

  • В последнее время курс рубля ослаб, но говорить о выраженной тенденции преждевременно, поскольку он колеблется в рамках диапазона 2025 г.

Влияние ситуации на Ближнем Востоке

  • Ситуация на Ближнем Востоке влияет на конъюнктуру мировых рынков. Влияние конкретно на Россию будет зависеть от продолжительности и масштаба событий. С одной стороны, один канал влияния – более высокие цены на нефть, поддержка рублевой выручки. Но в более долгосрочной перспективе ситуация может неблагоприятно повлиять на инфляцию в мире и нарушение поставок. Проблемы с логистикой могут повлиять на показатели российского экспорта.

  • На данный момент давать оценки по совокупным эффектам ситуации на Ближнем Востоке на экономику РФ пока рано.

  • Конфликт на Ближнем Востоке краткосрочно поддержит экспортные доходы РФ и рубль, долгосрочно же может быть проинфляционным фактором.

  • Влияние конфликта на Ближнем Востоке не может быть решающим фактором при принятии решения о ключевой ставке. Тем не менее, фактор действительно важный. Если бы его не было, на заседании 20 марта активнее обсуждался вариант со снижением «ключа» на 100 б. п.

Ключевая ставка

  • Валютный курс не был значимым фактором при принятии решения по ключевой ставке 20 марта.

  • Есть два значимых фактора неопределенности, которые будут влиять на дальнейшее решение о ключевой ставке. Речь идет об изменениях внешних условий и уточнении параметров бюджетной политики.

  • ЦБ РФ будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях, но оно не будет автоматическим. «Значительно выросла неопределенность, связанная с внешними условиями и с будущими параметрами бюджета. Нам может потребоваться время для того, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация», – сказала Набиуллина.

  • При принятии решения по ключевой ставке 20 марта совет директоров Банка России рассматривал несколько сценариев, включая ее сохранение и снижение на 100 базисных пунктов (б. п.).

  • Банк России будет принимать решения о возможном снижении ключевой ставки на основе нескольких критериев: стабильности замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий и анализа внешних и внутренних рисков.

Новости СМИ2
