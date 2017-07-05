Из-за роста тарифов ЖКХ недельная инфляция в России разогналась до 0,4%

Инфляция в России за неделю с 27 июня по 3 июля разогналась до 0,4%, говорится в материалах Росстата. Предыдущие пять недель потребительские цены увеличивались по 0,1% в неделю. Ускорение роста цен ежегодно происходит в первую неделю июля из-за индексации тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля.

По информации Росстата, тарифы на коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля увеличились на 2,3-4,1% на разные виды услуг. Тариф на водоотведение увеличился в среднем на 4,1%, на горячее водоснабжение - на 3,7%, меньше всего на отопление - на 2,3%. Тарифы на электроснабжение в среднем по стране выросли на 3,1%, на холодное водоснабжение - на 3,3%. С начала июля инфляция к 3 июля составила 0,3%.

«За прошедшую неделю сахар-песок стал дороже на 1,6%, рыба мороженая и печенье – на 0,2%. Одновременно цены на крупу гречневую снизились на 1,2%, яйца куриные – на 0,9%, маргарин – на 0,2%», - говорится в докладе Росстата.

Рост цен на овощи и фрукты в среднем составил 0,7%, на капусту – 4,0%, яблоки – 3,8%, морковь – 3,5%. В то же время огурцы подешевели на 6,1%, картофель – на 5,2%, помидоры – на 2,8%, лук – на 1,3%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.