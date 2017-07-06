Инфляция в России в июне разогналась до 0,6%

Инфляция в России в июне текущего года составила 0,6%. В мае показатель был 0,4%, в апреле - 0,3%, в марте - 0,1%, в феврале - 0,2%, в январе - 0,6%. Об этом говорится в материалах Росстата. За январь - июнь 2017 г. потребительские цены выросли на 2,3%. В годовом выражении инфляция в июне выросла до 4,4% с 4,1% в мае.

«В июне в восьми субъектах Российской Федерации потребительские цены на товары и услуги выросли на 1% и более, из них в Тверской и Омской областях – на 1,4% и 1,2% соответственно, в результате удорожания продуктов питания на 2,9% и 2,6%. Вместе с тем в Чукотском автономном округе и Сахалинской области потребительские товары и услуги в среднем подешевели соответственно на 1,3% и 0,1% в результате снижения цен на продукты питания на 4,1% и 0,6%», - говорится в докладе.

В июне существенно выросли цены на овощи и фрукты. Например, капуста подорожала в 1,5 раза, яблоки, апельсины, свёкла, картофель и морковь – на 15,9-22,4%. При этом цены на огурцы и помидоры снизились на 25,4% и 22,8%, на чеснок – на 3,8%, сухофрукты – на 0,7%. На 0,4-0,7% подорожала охлажденная и мороженая рыба лососевых пород, соленые и копченые деликатесные продукты, икра лососевых, рыбные консервы.

Цены на мороженое увеличились на 1,3%, на йогурты, творожные сырки, плавленые сыры, варенье, джем, повидло, торты, пельмени, манты, равиоли – в среднем на 0,4-0,7%. Крупы в среднем подешевели на 0,4-4,1%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце июня 2017г. составила 4233,2 руб. и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 4,9% (с начала года – на 14,7%).