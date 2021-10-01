Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Путин поручил рассмотреть возможность пересмотра порога инвестирования ФНБ

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть целесообразность повышения с 7% до 10% ВВП порога, при котором можно тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает Кремль.

«Рассмотреть вопрос целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, обеспечивающих поэтапное повышение с 7,0 до 10,0 процентов валового внутреннего продукта объема средств Фонда национального благосостояния, до достижения которого не допускается размещение средств [фонда] в иные финансовые активы», — говорится в поручении.

Сроком исполнения поручения назначено 15 октября 2021 г., ответственным за его выполнение — премьер-министр Михаил Мишустин.

Предложение пересмотреть порог инвестирования средств ФНБ высказывалось еще два года назад, в 2019 г., председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Она отмечала, что установленное ограничение устарело, и предлагала его «уточнить». Министр финансов Антон Силуанов тогда выступил против изменений, и порог остался на уровне 7% вплоть до настоящего времени.

По данным Минфина на начало сентября, объем средств ФНБ в августе увеличился на 260 млрд руб. за счет досрочного возвращения части средств с депозитов. Общий объем средств фонда на 1 сентября составил 14,017 трлн руб.

Ранее по теме: Бюджетное правило планируют донастроить

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных