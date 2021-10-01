Путин поручил рассмотреть возможность пересмотра порога инвестирования ФНБ
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть целесообразность повышения с 7% до 10% ВВП порога, при котором можно тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает Кремль.
«Рассмотреть вопрос целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, обеспечивающих поэтапное повышение с 7,0 до 10,0 процентов валового внутреннего продукта объема средств Фонда национального благосостояния, до достижения которого не допускается размещение средств [фонда] в иные финансовые активы», — говорится в поручении.
Сроком исполнения поручения назначено 15 октября 2021 г., ответственным за его выполнение — премьер-министр Михаил Мишустин.
Предложение пересмотреть порог инвестирования средств ФНБ высказывалось еще два года назад, в 2019 г., председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Она отмечала, что установленное ограничение устарело, и предлагала его «уточнить». Министр финансов Антон Силуанов тогда выступил против изменений, и порог остался на уровне 7% вплоть до настоящего времени.
По данным Минфина на начало сентября, объем средств ФНБ в августе увеличился на 260 млрд руб. за счет досрочного возвращения части средств с депозитов. Общий объем средств фонда на 1 сентября составил 14,017 трлн руб.