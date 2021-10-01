Путин поручил рассмотреть возможность пересмотра порога инвестирования ФНБ

Предложение пересмотреть порог инвестирования средств ФНБ высказывалось еще два года назад, в 2019 г., председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Она отмечала, что установленное ограничение устарело, и предлагала его «уточнить». Министр финансов Антон Силуанов тогда выступил против изменений, и порог остался на уровне 7% вплоть до настоящего времени.