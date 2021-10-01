Uniper: cертификация «Северного потока — 2» задерживается на неопределенный срок
В немецкой энергетической компании Uniper ожидают, что проект «Северный поток — 2» получит все необходимые разрешения на работу еще нескоро, что может сказаться на газовом кризисе в Европе.
«Сертификация трубопровода, насколько я знаю, завершится так поздно, что он, скорее всего, не сможет помочь нам этой зимой», — сообщил глава компании Uniper Клаус-Дитер Маубах. Его цитату приводит агентство Reuters.
Uniper — один из пяти европейских инвесторов строительства «Северного потока — 2» наряду с англо-голландской Shell, немецкой Wintershall Dea, французской Engie и австрийской OMV. Ранее четыре из пяти партнеров (кроме Engie) заявили о том, что больше не будут инвестировать в проект. Против строительства двух ниток газопровода, которые будут прокачивать 55 млрд кубометров газа в год через Балтийское море от побережья России к Германии, выступили США — крупный поставщик сжиженного природного газа — а также ряд европейских государств, включая Украину и Польшу.
Несмотря на санкции, строительство газопровода завершилось 10 сентября, а уже 13 сентября Федеральное сетевое агентство Германии, одного из основных сторонников «Северного потока — 2», получило документы со стороны «дочки» «Газпрома» Nord Stream 2 AG на сертификацию в качестве независимого оператора. Рассмотрение заявки и принятие решения может занять до четырех месяцев, после чего оно будет направлено его в Еврокомиссию.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил паузы в сертификации проекта, даже несмотря на выборы в Германии и формирование нового правительства. «В Германии продолжают работать все ведомства, все органы, в том числе и те, которые будут сертифицировать этот объект. Поэтому никакой паузы в работе там нет и не предусматривается. Работа идет своим чередом», — заявил он.
Заявление Маубаха прозвучало на фоне газового дефицита в Европе: по оценке «Газпрома», заполненность европейских подземных хранилищ газа отстает от прошлогоднего уровня на 20,5 миллиарда кубометров. Биржевая цена на газ в пятницу побила исторический рекорд четвертый день подряд и впервые превысила $1200 за тысячу кубометров.
Около 40 депутатов Европарламента обвинили российского газового гиганта в сознательном повышении взрывного роста цен и потребовали от Еврокомиссии начать антимонопольное расследование. Госдепартамент США также обвинил компанию в недопоставках газа. В «Газпроме» обвинения в манипулировании рынком отрицают и отмечают, что поставки трубопроводного газа происходят «на уровне исторических максимумов».