Uniper: cертификация «Северного потока — 2» задерживается на неопределенный срок

Uniper — один из пяти европейских инвесторов строительства «Северного потока — 2» наряду с англо-голландской Shell, немецкой Wintershall Dea, французской Engie и австрийской OMV. Ранее четыре из пяти партнеров (кроме Engie) заявили о том, что больше не будут инвестировать в проект. Против строительства двух ниток газопровода, которые будут прокачивать 55 млрд кубометров газа в год через Балтийское море от побережья России к Германии, выступили США — крупный поставщик сжиженного природного газа — а также ряд европейских государств, включая Украину и Польшу.