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Более четверти автозаправок Великобритании остались без топлива

Ведомости

Топливо закончилось на 26% заправок в Великобритании, заявил исполнительный директор Ассоциации розничной торговли топливом (Petrol Retail Association, PRA) Гордон Балмер, передает Reuters.

Балмер добавил, что еще 27% АЗС в стране имеют лишь один вид топлива и только 47% заправок имеют достаточно бензина и дизельного топлива. «Независимые компании (АЗС. — Ред.), которые составляют 65% всей сети, не получают достаточного количества топлива», — сказал исполнительный директор PRA. Ассоциация представляет почти 5500 из 8300 заправочных станций Великобритании.

Как отмечает ВВС, спрос на топливо, спровоцировавший дефицит, остается высоким. «Рост спроса, похоже, продолжается. Давление со стороны водителей, желающих заправляться топливом, когда они могут, везде, где они могут, не уменьшалось», — пояснил изданию председатель PRA Брайан Мэддерсон. Сотрудники ряда заправочных станций подтвердили, что топливо поставляется регулярно, однако мгновенно распродается.

Отмечается, что для ускорения поставки топлива с НПЗ на АЗС правительство Великобритании готовится подключить минобороны — к операции готовы уже более 150 топливозаправщиков. Департамент бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS) также заявляет, что использует для перевозки топлива часть резервного флота из 80 танкеров, который британское правительство имеет на случай чрезвычайных ситуаций.

По данным местного профсоюза Ассоциации автомобильных дорог (Road Haulage Association, RHA), в Великобритании не хватает сейчас около 100 000 водителей грузовиков, включая бензовозы, в связи с выходом страны из Евросоюза в феврале 2020 г. 23 сентября British Petroleum закрыла несколько десятков АЗС в Великобритании из-за нехватки водителей бензовозов, после чего жители страны стали массово скупать топливо. Кроме того, ряд фирм перестали доставлять после Brexit ряд товаров, в том числе топливо из ЕС.

Правительство Великобритании считает, что дефицит топлива возник искусственно на фоне стихийной паники потребителей, которые в том числе закупаются впрок. В то же время четыре дня назад Лондон заявил о планах выдать 5000 виз для иностранных рабочих, которые бы стали работать водителями бензовозов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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