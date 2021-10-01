Более четверти автозаправок Великобритании остались без топлива

По данным местного профсоюза Ассоциации автомобильных дорог (Road Haulage Association, RHA), в Великобритании не хватает сейчас около 100 000 водителей грузовиков, включая бензовозы, в связи с выходом страны из Евросоюза в феврале 2020 г. 23 сентября British Petroleum закрыла несколько десятков АЗС в Великобритании из-за нехватки водителей бензовозов, после чего жители страны стали массово скупать топливо. Кроме того, ряд фирм перестали доставлять после Brexit ряд товаров, в том числе топливо из ЕС.