Минсельхоз согласовал план по стабилизации цен на продукцию птицеводства

Плодоовощная продукция подорожала на 23,99% г/г, в месячном выражении – на 1,91%. Рост цен на помидоры находится на уровне 31,1%, чеснок – на 8,5%, бананы – на 5,8%, апельсины – на 3,6%, виноград – на 2,1%. Цены на картофель, в свою очередь, снизились на 8,9%, капусту белокочанную – на 7,7%, морковь – на 6,6%, яблоки – на 6%, лимоны – на 2,4%, свеклу столовую – на 2,3%.