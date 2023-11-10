Минсельхоз согласовал план по стабилизации цен на продукцию птицеводства
В Минсельхозе ожидают стабилизацию цен на мясо птицы и яйца за счет увеличения поставок российских производителей для внутреннего рынка, сообщили в пресс-службе.
«С основными производителями согласован план по дополнительному увеличению объемов для удовлетворения потребностей внутреннего рынка», – рассказали в министерстве (цитата по «РИА Новости»).
Ведомство совместно с Минпромторгом организуют работу по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках продукции, что позволит обеспечить прогнозируемые объемы поставок и цены в рознице, добавили в пресс-службе.
Ранее Росстат опубликовал данные по инфляции, согласно которым цены на мясо кур с начала года выросли на 29,66%, яйца на 21,16%. Продовольственные товары в октябре подорожали на 1,35% по сравнению с сентябрем, в годовом выражении прирост составил 6%.
Плодоовощная продукция подорожала на 23,99% г/г, в месячном выражении – на 1,91%. Рост цен на помидоры находится на уровне 31,1%, чеснок – на 8,5%, бананы – на 5,8%, апельсины – на 3,6%, виноград – на 2,1%. Цены на картофель, в свою очередь, снизились на 8,9%, капусту белокочанную – на 7,7%, морковь – на 6,6%, яблоки – на 6%, лимоны – на 2,4%, свеклу столовую – на 2,3%.
В конце июля стоимость килограмма курицы достигла исторического максимума – 196,93 руб. Предыдущий рекорд был установлен в апреле 2022 г., тогда стоимость килограмма охлажденного и мороженого мяса курицы составляла 191,84 руб.