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Экономика

Минсельхоз согласовал план по стабилизации цен на продукцию птицеводства

Ведомости

В Минсельхозе ожидают стабилизацию цен на мясо птицы и яйца за счет увеличения поставок российских производителей для внутреннего рынка, сообщили в пресс-службе.

«С основными производителями согласован план по дополнительному увеличению объемов для удовлетворения потребностей внутреннего рынка», – рассказали в министерстве (цитата по «РИА Новости»).

Ведомство совместно с Минпромторгом организуют работу по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках продукции, что позволит обеспечить прогнозируемые объемы поставок и цены в рознице, добавили в пресс-службе.

Годовая инфляция в октябре ускорилась до 6,69%

Ранее Росстат опубликовал данные по инфляции, согласно которым цены на мясо кур с начала года выросли на 29,66%, яйца на 21,16%. Продовольственные товары в октябре подорожали на 1,35% по сравнению с сентябрем, в годовом выражении прирост составил 6%. 

Плодоовощная продукция подорожала на 23,99% г/г, в месячном выражении – на 1,91%. Рост цен на помидоры находится на уровне 31,1%, чеснок – на 8,5%, бананы – на 5,8%, апельсины – на 3,6%, виноград – на 2,1%. Цены на картофель, в свою очередь, снизились на 8,9%, капусту белокочанную – на 7,7%, морковь – на 6,6%, яблоки – на 6%, лимоны – на 2,4%, свеклу столовую – на 2,3%.

В конце июля стоимость килограмма курицы достигла исторического максимума – 196,93 руб. Предыдущий рекорд был установлен в апреле 2022 г., тогда стоимость килограмма охлажденного и мороженого мяса курицы составляла 191,84 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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