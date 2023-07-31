Цены на курицу достигли исторического рекорда

Среди причин, по которым стоимость мяса курицы выросла, президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев называет рост цен на компоненты кормовых добавок и оборудование, а также увеличившиеся затраты на логистику. По словам Савкиной, рост цен мог быть также обусловлен гриппом птиц, который мог спровоцировать дефицит куриного мяса. За первое полугодие 2023 г. зафиксировано 55 вспышек этой болезни в 24 регионах. При этом, по данным Росстата, снижение производства куриного мяса было зафиксировано только в июне.