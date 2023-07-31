Цены на курицу достигли исторического рекорда
Стоимость килограмма курицы достигла исторического максимума – 196,93 руб., следует из данных Росстата на 24 июля.
В крупной рознице цены оказались выше, сообщила генеральный директор аналитической компании Emeat Любовь Савкина в комментарии Forbes. По ее словам, в июне куриные тушки в рознице стоили от 200 до 350 руб.
Предыдущий рекорд был установлен в апреле 2022 г., тогда стоимость килограмма охлажденного и мороженого мяса курицы составляла 191,84 руб. После этого, согласно данным Росстата, цены на курицу стали снижаться и в апреле 2023 г. опустились ниже 170 руб. за кг.
Среди причин, по которым стоимость мяса курицы выросла, президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев называет рост цен на компоненты кормовых добавок и оборудование, а также увеличившиеся затраты на логистику. По словам Савкиной, рост цен мог быть также обусловлен гриппом птиц, который мог спровоцировать дефицит куриного мяса. За первое полугодие 2023 г. зафиксировано 55 вспышек этой болезни в 24 регионах. При этом, по данным Росстата, снижение производства куриного мяса было зафиксировано только в июне.
26 июля Минсельхоз сообщил, что динамика цен по большинству видов продовольственной продукции находится в пределах инфляции, по ряду категорий цены зафиксированы ниже этого уровня. Инфляция, по данным Росстата, за неделю с 18 по 24 июля составила 0,23%, с начала июля к 24 июля – 0,61%, с начала года к 24 июля – 3,39%.
В конце мая «Ведомости» писали, что на российском рынке сформировалась «физическая нехватка объемов» тушки и филе бройлера. По информации издания, одной из причин могут быть трудности у производителей Белгородской области, которая считается лидером по промышленному производству мяса птицы в стране.