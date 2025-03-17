Минсельхоз: российские аграрии обеспечены семенами зерновых на 97,4%

С 19 февраля ставка пошлины на экспорт пшеницы из России снизилась на 8,7% до 3636,3 руб. за т. Ранее эта сумма составляла 3984,2 руб. Пошлина на ячмень снизилась до 2202,4 руб. с 3062,3 руб. за тонну, на кукурузу – до 3373,3 руб. с 3710,2 руб. Экспорт российского зерна достиг рекордных 72 млн т в 2024 г., сообщали в январе в центре «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ со ссылкой на оценку аналитического центра «Русагротранса». Главными импортерами российского зерна в прошлом году стали Египет (поставлено 11,1 млн т), Турция (7,2 млн т), Иран (5,6 млн т), Саудовская Аравия (4,6 млн т), Бангладеш (3,9 млн т).