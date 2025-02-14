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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ снизится на 8,7% с 19 февраля

Ведомости

С 19 февраля ставка пошлины на экспорт пшеницы из России снизится на 8,7% до 3636,3 руб. за т, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз. Ранее эта сумма составляла 3984,2 руб. за т.

Пошлина на ячмень снизится до 2202,4 руб. с 3062,3 руб. за т, на кукурузу – до 3373,3 руб. с 3710,2 руб.

Экспорт российского зерна достиг рекордных 72 млн т в 2024 г., сообщали в январе в центре «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ со ссылкой на оценку аналитического центра «Русагротранса».

Главными импортерами российского зерна в прошлом году стали Египет (поставлено 11,1 млн т), Турция (7,2 млн т), Иран (5,6 млн т), Саудовская Аравия (4,6 млн т), Бангладеш (3,9 млн т).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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