Индекс PMI российской обрабатывающей промышленности снизился впервые с сентября

Производители продолжили нанимать сотрудников, хотя темпы роста занятости оставались слабыми, но это был второй самый быстрый темп роста с августа 2024 г. В то же время падение новых заказов привело к снижению объема невыполненных работ. В условиях слабого спроса компании уменьшили объемы закупок, что привело к дефициту запасов, считают аналитики S&P Global.