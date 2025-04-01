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Индекс PMI российской обрабатывающей промышленности снизился впервые с сентября

Ведомости

Индекс PMI для российской обрабатывающей промышленности в марте снизился до 48,2 пункта по сравнению с 50,2 в феврале, что ознаменовало первый спад с сентября прошлого года. Это следует из отчета S&P Global.

Снижение объемов производства и новых заказов связано с ослабленным спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Производители сокращали закупки материалов и истощали запасы, несмотря на более позитивные ожидания по будущим объемам производства.

Темпы инфляции на входные ресурсы и цены на продукцию замедлились благодаря более выгодным обменным курсам, что снизило рост цен на импортные товары, указывается в отчете. Снижение заказов и продаж, включая экспортные, стало основным фактором замедления производства. Объем новых заказов снизился на самой высокой скорости за почти три года.

Несмотря на слабый спрос, производители остаются оптимистичными относительно будущих объемов производства, что отражается в высоком уровне деловой уверенности.

Производители продолжили нанимать сотрудников, хотя темпы роста занятости оставались слабыми, но это был второй самый быстрый темп роста с августа 2024 г. В то же время падение новых заказов привело к снижению объема невыполненных работ. В условиях слабого спроса компании уменьшили объемы закупок, что привело к дефициту запасов, считают аналитики S&P Global.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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