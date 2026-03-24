Песков: вопрос реформы бюджетного правила прорабатывается

23 марта министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство в ближайшее время должно определиться с шагами по снижению зависимости бюджета страны от цен на нефть. Он также напомнил о приостановке продажи средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила. По его словам, сейчас кабмин рассматривает вопрос о дальнейших шагах в этом направлении.