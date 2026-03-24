Песков: вопрос реформы бюджетного правила прорабатывается
Вопрос изменения бюджетного правила – это прерогатива правительства, тема продолжает находиться в проработке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это прерогатива правительства, в том числе эти вопросы затрагиваются и на совещаниях по экономическим вопросам с участием главы государства. Эти вопросы находятся сейчас в проработке», – сказал представитель Кремля.
Таким образом Песков ответил на вопрос, может ли Москва подтвердить информацию о том, что изменения поставлены на паузу.
23 марта министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство в ближайшее время должно определиться с шагами по снижению зависимости бюджета страны от цен на нефть. Он также напомнил о приостановке продажи средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила. По его словам, сейчас кабмин рассматривает вопрос о дальнейших шагах в этом направлении.