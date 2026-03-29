Экономика

ФНС уточнила, кому грозит блокировка счетов за непредоставление декларации

Блокировка счетов за непредоставление декларации может грозить физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС) России в Max.

Приостановка операций распространяется только на организации, ИП, нотариусов, адвокатов и иных лиц, занимающихся частной практикой, доход которых связан с ведением предпринимательской деятельности.

Речь идет о предоставлении декларации по форме 3-НДФЛ при получении дохода. Операции могут быть приостановлены, если налоговая декларация не была предоставлена в течение 20 дней по истечении установленного срока. 

В ФНС отметили, что срок подачи налоговых деклараций для физлиц в 2026 г. истекает 30 апреля. Оплатить налог, исчисленный в декларации, следует до 15 июля.

Также подать декларацию необходимо при проданном имуществе, которое было в собственности меньше минимального срока владения. Кроме того, подать декларацию необходимо, если получены дорогие подарки не от близких родственников, выиграна небольшая сумма в лотерею, сдано имущество в аренду, получены доходы от зарубежных источников.

«Ведомости» писали, что с 1 апреля банки ужесточат оценку платежеспособности заемщиков и начнут отказываться от упрощенных моделей подтверждения дохода. В частности, выписки по счетам можно будет использовать только для подтверждения официальных доходов: зарплаты, пенсий, соцвыплат, аренды. Любые другие поступления необходимо подтверждать документами.

