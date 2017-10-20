МКБ Романа Авдеева может привлечь в капитал $258 млн

Как сообщил в пятницу РБК, в проспекте выпуска акций банк признается инвесторам, что ему нужен дополнительный капитал, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к системно значимым банкам Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Московский кредитный банк (МКБ), который объявил об очередном размещении акций, рассчитывает привлечь в капитал $258 млн (14,9 млрд руб. по курсу ЦБ), следует из материалов, разосланных глобальным координатором эмитента Росбанком. Это «Ведомостям» подтвердил один из портфельных управляющих. То же самое со ссылкой на источник передали «РИА Новости» и «Интерфакс».

Из материалов следует, что Авдеев, контролирующий банк через концерн «Россиум» (56,8%), намерен сохранить долю в 50% плюс одна акция.

С 19 октября банк начал проводить встречи с российскими и иностранными инвесторами, а цена предложения будет объявлена примерно 25 октября. Предправления МКБ Дмитрий Чубарь отказался от каких-либо комментариев.

18 октября МКБ объявил о проведении вторичного размещения акций (SPO). В планах банка предложить до 3,2 млрд акций нового выпуска, это около 13,4% от уже размещенных акций банка. Цена размещения будет раскрыта в районе 25 октября, указано в сообщении организации. Организаторами и букраннерами размещения стали Societe Generale, Otkritie Capital International Limited, «Атон», БК «Регион».

Акционеры с преимущественным правом могли выкупить акции пропорционально своим долям с 10 по 19 октября. Бумаги, оставшиеся невыкупленными, будут предложены российским и международным инвесторам. Почти половину бумаг – 1,46 млрд акций – выкупит концерн «Россиум» Романа Авдеева, чтобы сохранить долю бизнесмена в МКБ на уровне 50% плюс одна акция, сообщил банк. По данным на 11 октября, концерн владеет 56,83% МКБ.

Банку нужен капитал

Как сообщил в пятницу РБК, в проспекте выпуска акций банк признается инвесторам, что ему нужен дополнительный капитал, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к системно значимым банкам.

В начале сентября в акционерах МКБ значились четыре пенсионных фонда: НПФ РГС, «Доверие», «Сафмар» (оба фонда принадлежат семье Шишханова-Гуцериевых) и НПФ «Будущее» Бориса Минца. «Будущему» принадлежало 3,55% акций банка, НПФ «Сафмар» – 1,89%. На 11 октября акционерами остались только эти два фонда, свидетельствует схема: доля НПФ «Сафмар» не изменилась, НПФ «Будущее» увеличил долю на 0,4% до 3,95%.

Стоимость пакета НПФ «Сафмар», согласно рыночным котировкам, на 14.00 пятницы, 20 октября, составляла примерно 2,1 млрд руб., пакета НПФ «Будущее» – 4,3 млрд руб. Средняя цена акции МКБ в сентябре составляла 4,6 руб., то есть НПФ РГС мог выручить за пакет около 4,2 млрд руб., НПФ «Доверие» – 1,3 млрд руб.

Долю фондов могли выкупить предправления МКБ Владимир Чубарь, ставший владельцем 0,01% акций, структуры ИК «Регион», увеличившие свою долю на 1,74% (суммарно у них теперь 9,45% акций), УК «Регионфинансресурс» (приобрел 0,8% до 9,97%). Доля миноритариев за месяц увеличилась с 11,3 до 13,36%.