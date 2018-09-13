Сбербанк стал второй самой дорогой российской компанией

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Акции Сбербанка растут на фоне укрепления рубля Евгений Разумный / Ведомости

В четверг Сбербанк вышел на второе место по капитализации на Московской бирже, обогнав «Лукойл». Обыкновенные акции госбанка к 15.05 мск подорожали на 7,31% до 186,6 руб., привилегированные – на 7,06% до 158,81 руб. Капитализация Сбербанка составила 4,19 трлн руб. Акции «Лукойла» к этому моменту подорожали на 0,75% до 4656,5 руб., а капитализация составила 3,96 трлн руб. Самой дорогой российской компанией остается «Роснефть» с капитализацией 4,71 трлн руб.

Акции госбанка дешевели с начала августа, когда стали известны подробности возможных американских санкций: запрет на покупку нового госдолга, а также ограничение на долларовые операции ряда российских госбанков. Во вторник, 11 сентября, котировки обыкновенных акций Сбербанка опустились до отметки 165,9 руб. – минимума с июля 2017 г.

Снижение стоимости акций Сбербанка происходило на фоне падения развивающихся рынков: инвесторы шортили бумаги госбанка, говорит ведущий стратег «Атона» Алексей Каминский. «В какой-то момент инвесторы могли испугаться западных санкций, но это был не определяющий фактор», – замечает он. Как только наметился позитив на развивающихся рынках, бумаги госбанка начали дорожать, добавляет Каминский.