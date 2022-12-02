Военнослужащим и членам их семей более 101 500 раз были предоставлены кредитные каникулыС 21 сентября по 31 октября 2022 года общая сумма отсроченных кредитов превысила 45 млрд рублей
Военнослужащим и членам их семей более 101 500 раз были предоставлены кредитные каникулы на общую сумму 45,4 млрд руб., сообщил ЦБ. Данные охватывают период с 21 сентября (в этот день объявили о мобилизации) по 31 октября, их предоставили 43 банка, включая все системно значимые. По состоянию на август банковский портфель кредитов физлиц составил 26,1 трлн руб., следует из данных регулятора. Исходя из этого, банки реструктуризировали менее 0,2% задолженности населения.
Закон, который дает право гражданам, призванным на военную службу в рамках мобилизации, а также членам их семей оформить кредитные каникулы, начал работать с 7 октября. Но военнослужащие получили право на реструктуризацию кредитов с 21 сентября, когда объявили о частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу объявлял, что она затронет 300 000 человек.
ЦБ отмечает, что в целом банки смогли оперативно внедрить механизм предоставления кредитных каникул участникам спецоперации. Но регулятор получил около 750 жалоб и обращений граждан по этой теме. В основном это были вопросы о порядке предоставления каникул. Обоснованными регулятор счел около 40 жалоб заемщиков, которым в итоге банки предоставили каникулы.
Чаще всего нарушения со стороны банков по предоставлению кредитных каникул носили технический характер и были связаны с доработкой программного обеспечения, в других случаях – с запросом документов, подтверждающих мобилизацию заемщика, рассказал ЦБ. Автоматизированная проверка банками статуса мобилизованного через информационную систему ФНС, которая заработала с 23 ноября, снизит вероятность повторения подобных проблем, считает регулятор.
Всего за март – октябрь 2022 г. в банки поступило 1,96 млн заявлений физлиц об изменении условий кредитных договоров. Из них реструктурировано почти 820 000 на 380,5 млрд руб. Процент одобренных заявок на конец октября составил 44,1% от рассмотренных. По собственным программам – 45,6%, по кредитным каникулам – 36,5%, по ипотечным каникулам – 53,8%.