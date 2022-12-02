Военнослужащим и членам их семей более 101 500 раз были предоставлены кредитные каникулы на общую сумму 45,4 млрд руб., сообщил ЦБ. Данные охватывают период с 21 сентября (в этот день объявили о мобилизации) по 31 октября, их предоставили 43 банка, включая все системно значимые. По состоянию на август банковский портфель кредитов физлиц составил 26,1 трлн руб., следует из данных регулятора. Исходя из этого, банки реструктуризировали менее 0,2% задолженности населения.