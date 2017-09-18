Brent торгуется на уровне $55,68 за баррель

К 8.57 мск понедельника ноябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $55,68 за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) – на уровне $50 за баррель. За торги пятницы Brent подорожала на $0,15 (0,27%) до $55,62 за баррель, WTI – до $49,89 за баррель, напоминает «Интерфакс». Следующую неделю котировки начали слабым ростом.

За прошлую неделю Brent и WTI подорожали больше чем на 5% на оптимизме по поводу спроса на нефть в США по мере возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов, закрытых из-за урагана «Харви», и на ожиданиях продления соглашения ОПЕК об ограничении добычи. Также на котировках сказались позитивные прогнозы на мировой спрос на нефть от ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

В пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих буровых установок в США по итогам прошлой недели снизилось на 7 единиц до 749. Таким образом, показатель уменьшается на протяжении пяти недель подряд и продемонстрировал месячное снижение впервые с мая 2016 г.