ЦБ: cобственник Бинбанка попросил о санации через ФКБС

Собственник Бинбанка попросил Банк России о санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), созданный для санации банков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦБ. Регулятор примет решение по этому обращению в ближайшее время.

О том, что Центробанк может в ближайшее время ввести временную администрацию в Бинбанк и передать его в свой Фонд консолидации банковского сектора, созданный для оздоровления банков, «Ведомостям» рассказали источник, близкий к ЦБ, три государственных банкира и один частный, финансист, знающий это от сотрудника ЦБ, банкир, узнавший это от коллег из Бинбанка, руководитель крупной финансово-промышленной группы. Вместе с Бинбанком в Фонд консолидации могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым «Рост банк» и «Бинбанк диджитал», уточняют собеседники «Ведомостей». Два из них говорят, что ЦБ может объявить свое решение в четверг.

Акционеры Бинбанка вели переговоры о его передаче в фонд ЦБ, говорят два собеседника «Ведомостей». Сейчас ситуация относительно стабильная и можно договариваться по-хорошему, считает один из них.

Это стало бы вторым проектом Фонда консолидации после «Открытие холдинга» – о санации «ФК Открытие», «Траста», «Росгосстраха» и трех НПФ было объявлено 29 августа.

Пресс-служба Бинбанка утром 20 сентября отказалась «РИА Новости» комментировать эту публикацию. В колл-центре кредитной организации сказали, что банк работает в обычном режиме и ждет разъяснений ЦБ.