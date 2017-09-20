Артемьев связал проблемы «ФК Открытие» с «распространением ложных слухов»

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев считает, что проблемы банка «ФК Открытие» могли быть вызваны в том числе «распространением ложных слухов». Об этом он заявил в среду на брифинге в рамках Недели конкуренции.

«Действия таких структур, когда распространяются ложные слухи, похожи на телефонных террористов», - пояснил Артемьев.

По его словам, все случаи раскачивания российской банковской системы, а также недобросовестной конкуренции и недобросовестного поведения самих банкиров должны расследоваться, «должно последовать наказание, чтобы другие не думали, что могут легко отделаться, если они что-то такое сделают в корыстных целях».

Артемьев также заявил, что не видит рисков огосударствления банковского сектора на фоне ситуации с «ФК Открытие» и Бинбанком. «Я думаю, что это не приведет ни к какому огосударствлению, у нас остается еще достаточно мощный коммерческий блок частных банков. Конечно, их нужно поддерживать, если это понадобится. Частный сектор должен быть сохранен», - подчеркнул он.

Также, по мнению руководителя ФАС, санация этих банков не приведет к дестабилизации банковского сектора России. «Есть возможность ЦБ снимать эффект первого шока у вкладчиков, что продемонстрировано не раз. В России существует реальная макроэкономическая стабильность», - заключил он.