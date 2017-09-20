Цена нефти Brent превысила $56 за баррель впервые с апреля

Нефть дорожает в ходе торгов в среду, при этом Brent превысила отметку в $56 за баррель впервые с 13 апреля.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17.06 мск подорожали на $1,01 - до $56,15 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь, самый активно торгуемый контракт, к указанному времени выросли в цене на $1,1 - до $50,58 за баррель.

Нефть дорожает на ожиданиях постепенных сокращений запасов топлива в мире.

В среду в 17.30 мск будут обнародованы официальные данные министерства энергетики США об изменениях запасов топлива в стране за прошлую неделю.