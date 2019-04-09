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Standard Chartered может выплатить $1 млрд за нарушение санкций США

Standard Chartered готовится выплатить около $1 млрд для урегулирования претензий США относительно нарушения санкций против Ирана, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Расследование минюста США, окружной прокуратуры Манхэттена и департамента финансовых услуг Нью-Йорка в отношении Standard Chartered длится уже пять лет и касается обслуживания иранских клиентов в филиале банковской группы в Дубае. Ведомство пытается установить, проводил ли банк транзакции подконтрольных Ирану компаний после подписания в 2012 г. соглашения об отсрочке судебного преследования и выплате $667 млн штрафа для урегулирования аналогичных обвинений. Как отмечает газета, соглашение об отсрочке судебного преследования продлевалось несколько раз. Его действие заканчивается в среду, 10 апреля.

Минюст США, прокуратура Манхэттена и Standard Chartered отказались от комментариев. В феврале банковская группа заявила, что выделила $900 млн на покрытие возможных штрафов, связанных с расследованиями США и Великобритании. Зарезервированные деньги пойдут на погашение штрафов, связанных с нарушениями законов США о санкциях и расследованиями незаконной торговли иностранной валютой, отмечал банк.

Сейчас власти США изучают роль двух бывших сотрудников банка в нарушении санкций. Против них могут быть возбуждены уголовные дела, рассказали изданию источники. Если прокуроры выдвинут уголовные обвинения против бывших сотрудников банка, то это станет одним из редких случаев, когда отдельные банкиры подвергаются судебному преследованию в США за предполагаемое нарушение санкционного режима, отмечает издание.

В ноябре 2018 г. банк Sociеte Generale согласился выплатить властям США более $1,3 млрд за нарушение санкций против Кубы, Ирана и Судана.