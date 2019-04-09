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Титов рассказал о призыве Калви инвестировать в российские проекты

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил в СИЗО арестованного основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс». «Конечно, седых волос у него прибавилось, хотя он бодр и силен духом, не жалуется ни на что», – сказал бизнес-омбудсмен.

Титов рассказал, что Калви надеется на свое освобождение и не планирует уезжать из России. «Он сказал, что по-прежнему собирается работать в России и призывает инвесторов инвестировать деньги в российские проекты», – добавил Титов. Он выразил надежду на то, что следствие в ближайшее время смягчит Калви меру пресечения и освободит его из-под ареста.

Басманный суд Москвы арестовал Калви в середине февраля. Вместе с ним под стражу были заключены партнеры фонда Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве и хищении более 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Обвиняемые вины не признают.

Калви ранее связал свое уголовное преследование с корпоративным конфликтом между ним и акционером «Восточного» Артемом Аветисяном, а также партнером Аветисяна Шерзодом Юсуповым (владеет 4,8% акций «Восточного»).

Фигуранты дела Baring Vostok в суде