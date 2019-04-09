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Дмитриев рассказал о беспокойстве крупнейших суверенных фондов мира из-за дела Калви

Практически все зарубежные фонды – соинвесторы РФПИ обеспокоены развитием ситуации вокруг дела основателя Baring Vostok Майкла Калви, сказал журналистам во вторник руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Во-первых, это очень резонансное дело. И нас об этом деле спросили практически все основные соинвесторы РФПИ», – уточнил он, отметив, что соинвесторы РФПИ – крупнейшие мировые суверенные фонды. «Многие из них являются инвесторами фонда Baring Vostok. И, безусловно, для них, как и для бизнес-сообщества, крайне важно, чтобы это дело рассматривалось честно, справедливо и открыто», – сообщил Дмитриев.

Кроме того, он сказал, что подал в суд повторное ходатайство о смягчении меры пресечения Майклу Калви и надеется на положительное решение суда уже на этой неделе. «Смягчение меры пресечения с ареста на домашний арест было бы, безусловно, правильным сигналом и для инвестиционного сообщества, для бизнес-сообщества. Очень важно, чтобы коммерческие споры не решались в уголовной плоскости, и об этом не раз говорил президент. Соответственно, мы надеемся на позитивное решение этого вопроса на этой неделе», – сказал Дмитриев.

По его словам, РФПИ неоднократно выступал как соинвестором, так и конкурентом Baring Vostok, но «никогда не видел какого-то неэтичного поведения с их стороны и никогда не сомневался в их этичности».

В середине февраля Басманный суд Москвы арестовал Майкла Калви, партнеров фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, директора по инвестициям фонда Ивана Зюзина, бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова по обвинению в мошенничестве и хищении более 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».