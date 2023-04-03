Силуанов оценил получение зарплаты в цифровых рублях
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что был бы не против получать заработную плату в цифровых рублях. Об этом он рассказал в беседе с финансовым блогером Ксенией Падериной, передает ТАСС.
«Я бы с удовольствием поучаствовал в таких экспериментах. Главное, чтобы их [цифровые рубли] принимали. Чтобы быстро обменять на обычные рубли», – сказал Силуанов. По словам министра, обмен цифровых на обычные рубли будут проводить уже коммерческие банки.
Ранее на совещании у президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что цифровой рубль планируется ввести в России до конца 2023 г. По словам Белоусова, цифровой рубль также планируется внедрить «в традиционной финансовой инфраструктуре на бирже и с участием брокеров». Он отметил, что такая мера повысит ликвидность и привлекательность цифровых валют для инвесторов и эмитентов. Вице-премьер добавил, что по этому вопросу есть еще несколько предложений, однако они будут озвучены в закрытой части совещания.
16 марта Государственная дума приняла в первом чтении пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля. 23 марта в нижней палате анонсировали принятие закона в апреле, в силу он вступит в мае.
Законопроект закрепляет понятия «платформа цифрового рубля», «цифровой счет (кошелек)», «участник платформы цифрового рубля» и «пользователь платформы цифрового рубля». За Банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля, также регулятор будет отвечать за организацию и обеспечение ее функционирования.
Вместе с основным законопроектом авторы предлагают внести изменения в Гражданский кодекс, которые вводят положения о цифровом кошельке и нормы, определяющие содержание договора цифрового кошелька, порядок и особенности его заключения, а также порядок списания цифровых рублей с такого счета.