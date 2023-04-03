Силуанов оценил получение зарплаты в цифровых рублях

Ранее на совещании у президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что цифровой рубль планируется ввести в России до конца 2023 г. По словам Белоусова, цифровой рубль также планируется внедрить «в традиционной финансовой инфраструктуре на бирже и с участием брокеров». Он отметил, что такая мера повысит ликвидность и привлекательность цифровых валют для инвесторов и эмитентов. Вице-премьер добавил, что по этому вопросу есть еще несколько предложений, однако они будут озвучены в закрытой части совещания.