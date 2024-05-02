Росфинмониторинг стал активнее отслеживать доверенности на банковские счета

В апреле МВД России в целях повышения уровня раскрываемости преступлений подготовило проект закона, который предлагает обязать банки и операторов связи отвечать на запросы следователей не позднее трех рабочих дней. В документе поясняется, что сейчас время ответа может превышать месяц, что не позволяет оперативно пресечь деятельность мошенников. Также законопроект предлагает разрешить следователям приостанавливать операции по переводу денег на 10 суток, если есть основания полагать, что средства использовались в преступной деятельности.