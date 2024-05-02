Росфинмониторинг стал активнее отслеживать доверенности на банковские счета
В Росфинмониторинге отметили, что доверителями в основном выступают граждане до 30 лет.
«Большая доля финансовых операций с участием таких лиц квалифицируется банками как транзитные, связанные с переводами от или в пользу физических лиц и операциями с наличными денежными средствами. Банки, как правило, характеризуют участников таких операций в качестве дропов», – рассказал представитель ведомства.
На основе сведений от нотариусов Росфинмониторинг может провести проверку и поделиться информацией с правоохранителями.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные Банка России писали, что в 2023 г. объем подозрительных операций сократился на 12%. При этом мошенникам все же удалось провести 1,17 млн операций (+33% год к году) и украсть 15,8 млрд руб. (+11,5%). Банки вернули клиентам 1,38 млрд руб. (8,7% от всего объема похищенных средств).
В апреле МВД России в целях повышения уровня раскрываемости преступлений подготовило проект закона, который предлагает обязать банки и операторов связи отвечать на запросы следователей не позднее трех рабочих дней. В документе поясняется, что сейчас время ответа может превышать месяц, что не позволяет оперативно пресечь деятельность мошенников. Также законопроект предлагает разрешить следователям приостанавливать операции по переводу денег на 10 суток, если есть основания полагать, что средства использовались в преступной деятельности.