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Росфинмониторинг стал активнее отслеживать доверенности на банковские счета

Ведомости

Росфинмониторинг стал активнее следить за подозрительными доверенностями на открытие банковских счетов, которые могут оформляться в интересах мошенников дропперами, то есть подставными физлицами. С конца 2023 г. юристы обнаружили свыше 2000 таких документов, пишет РБК со ссылкой на службу.

В Росфинмониторинге отметили, что доверителями в основном выступают граждане до 30 лет.

«Большая доля финансовых операций с участием таких лиц квалифицируется банками как транзитные, связанные с переводами от или в пользу физических лиц и операциями с наличными денежными средствами. Банки, как правило, характеризуют участников таких операций в качестве дропов», – рассказал представитель ведомства.

На основе сведений от нотариусов Росфинмониторинг может провести проверку и поделиться информацией с правоохранителями.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные Банка России писали, что в 2023 г. объем подозрительных операций сократился на 12%. При этом мошенникам все же удалось провести 1,17 млн операций (+33% год к году) и украсть 15,8 млрд руб. (+11,5%). Банки вернули клиентам 1,38 млрд руб. (8,7% от всего объема похищенных средств).

В апреле МВД России в целях повышения уровня раскрываемости преступлений подготовило проект закона, который предлагает обязать банки и операторов связи отвечать на запросы следователей не позднее трех рабочих дней. В документе поясняется, что сейчас время ответа может превышать месяц, что не позволяет оперативно пресечь деятельность мошенников. Также законопроект предлагает разрешить следователям приостанавливать операции по переводу денег на 10 суток, если есть основания полагать, что средства использовались в преступной деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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