Что происходило на российском фондовом рынке с 23 по 27 октября

Что происходило на российском фондовом рынке с 23 по 27 октябряВ фокусе следующей недели реакция инвесторов на дивиденды и ключевую ставку
Индекс Мосбиржи за неделю с 23 по 27 октября снизился на 1,38% до 3224,1 пункта. Минувшую неделю бенчмарк провел преимущественно в «боковике», периодически пытаясь выйти из него вверх и дотянуться до полуторагодовых максимумов, говорит инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Долларовый аналог главного бенчмарка, индекс РТС, уменьшился за пять торговых дней на 0,2% до 1079 п.
Лидерами роста в индексе Мосбиржи за неделю стали бумаги «Россетей» (+7,8%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+3,5%), бумаги «Магнита» (+3%), МТС (+2,7%) и ГМК «Норникель» (+2,2%). Среди аутсайдеров оказались бумаги VK (-6,7%), Globaltrans (-5,4%), Segezha Group (-5,2%), ПИК (-4,2%) и «Русгидро» (-3,8%).
Доллар за пять торговых дней ослаб на 1,3% (1,2 руб.) до 94,1 руб., курс евро – на 1,3% (1,3 руб.) до 99,5 руб., а курс юаня – на 1,5% (20 коп.) до 12,8 руб.
Индекс Мосбиржи на неделе с 23 по 27 октября отступил от годового максимума в 3287,34 пункта. Снижение бенчмарка обусловлено снижением нефтяных котировок, слабой динамикой на глобальном рынке, а также повышением ключевой ставки ЦБ, говорит старший портфельный управляющий УК «Первая» Яков Яковлев.
Чем запомнилась неделя
Наиболее запоминающимся событием на текущей неделе стали дивиденды «Лукойла», говорят аналитики «Газпромбанк инвестиций».
Совет директоров нефтяной компании рекомендовал выплатить за 9 месяцев 447 руб. на одну обыкновенную акцию. Дивидендная доходность может составить около 6%. Это гораздо ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали около 550 руб. Эксперты «Газпромбанк инвестиций» также отмечают, что смуту внесла формулировка «по результатам девяти месяцев». Это технический момент, объясняют они: дивидендной базой является скорректированный свободный денежный поток по итогам первого полугодия. Они полагают, что часть денег была зарезервирована под потенциальный выкуп акций у нерезидентов.
На фоне объявления дивидендов акции «Лукойла» скорректировались с пиков четверга на 3,6% и на закрытии основной сессии стоили 7230 руб. Они утянули за собой индекс Мосбиржи на 1,27%, отмечают аналитики: трейдеры начали продавать практически все акции в четверг. Фиксация прибыли прошла по многим нефтяным компаниям вслед за повышением предыдущих сессий и на фоне неспособности цен на «черное золото» развить рост, добавила аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.
Еще одно важное событие, по мнению аналитиков «Газпромбанк инвестиций», это повышение ключевой ставки ЦБ сразу на 200 б.п. – до 15%.
Это произошло на фоне ослабления курса рубля, роста инфляционных ожиданий и продолжения стимулирующей политики со стороны правительства. Опрошенные «Ведомостями» аналитики прогнозировали увеличение до 14%. Также были повышены прогнозы по инфляции на следующий год до 7–7,5%. Прогноз по средней ставке до конца 2023 г. повышен до 15–15,2%, то есть возможно еще одно повышение до конца года.
Негативный эффект от дивидендов «Лукойла» и повышения ставки усилило подтверждение планов не выплачивать дивиденды за 2023 г. со стороны ВТБ, добавляет директор инвестиционного департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников. Банк сделал это, представив отчет за III квартал с ожиданиями рекордной прибыли, добавляет Кожухова.
Отрицательно на настроении инвесторов на прошедшей недели сказалось выданное кипрскому фонду Bonum Capital разрешение на продажу принадлежащих ему акций, продолжает Таченников. Кроме того, продолжил укрепляться рубль, спровоцировав отток средств из экспортеров, добавил он.
Из важных финансовых результатов прошлой недели аналитики «Газпромбанк инвестиций» считают наиболее интересными отчетности «Русагро» и X5 Retail Group.
«Русагро» консолидировала показатели Нижегородского масложирового комбината, показав рост выручки на 35%. X5 Group, в свою очередь, рапортовала о росте квартальной выручки на 23% и прибыли на 86% год к году благодаря открытию новых магазинов и росту сопоставимых продаж.
Также на неделе сильный операционный и финансовый отчеты представил «Самолет». В III квартале девелопер нарастил объем продаж на 63% год к году (г/г). Выручка и чистая прибыль выросли на 52% и 41% соответственно.
Обыкновенные акции «Мечела» в первой половине недели показали максимальные значения с апреля 2012 г. (285 руб. на закрытии основной сессии 27 октября) в ожидании ослабления долговой нагрузки компании и сохранения высокого спроса на уголь в Азиатском регионе, обращает внимание Кожухова. Ранее «Ведомости» писали, что бумаги компании в этом месяце обновляют рекорды по стоимости.
Что ждать на следующей неделе
Индекс после повышения ключевой ставки продолжает торговаться в широком боковике 3000–3300 пп. На следующей неделе его динамика движения существенно не изменится, бенчмарк будет торговаться в ранее указанном широком диапазоне, считает аналитик УК «Ингосстрах инвестиции» Артем Аутлев. Таченников из «Синары» на следующей неделе ожидает медленного сползания индекса вниз в диапазон 3100–3200 п.
Индекс Мосбиржи находится у важной краткосрочной поддержки 3200 п., говорит Кожухова. Удержание этой отметки зависит от настроения на рынке в ближайшие дни. Закрепление ниже откроет дорогу к развитию коррекции в район 3110 п. Эксперт выделяет несколько фундаментальных причин для продаж. Это разочарование инвесторов уровнем предлагаемой на данный момент промежуточной дивидендной доходности основными эмитентами, фиксация прибыли после месяца роста, неспособность цен на нефть и зарубежных площадок вернуться к повышению из-за экономической и геополитической неопределенности, резюмировала Кожухова.
На предстоящей торговой пятидневке в БКС ожидают некоторой коррекции рубля после волны его укрепления в налоговый период. В сочетании с относительно комфортным уровнем цен на нефть это может поддержать российский рынок акций и сохранить шанс на продолжение движения индекса Мосбиржи к 3300 п. В фокусе внимания инвесторов в ближайшее время останутся геополитика, сигналы регуляторов, экономическая статистика, ключевые рыночные и корпоративные события, уверен Бахтин.
Самым важным событием на следующей неделе Таченников назвал отчетность Сбербанка по МСФО. Также инвестору стоит следить за новостями с Ближнего Востока, которые могут повлиять на цену на нефть и газ, добавил эксперт. Геополитическая напряженность в регионе на данный момент лишь нарастает, что предупреждает о сохранении рисков для нефтяных цен, добавляет Кожухова. Но если поставки не будут нарушены, котировки могут опуститься чуть ниже текущих уровней из-за рисков замедления роста глобальной экономики и спроса на нефть. В частности, важное сопротивление для Brent расположено у октябрьского пика $93,75.
На неделе инвесторы также ожидают операционные результаты за III квартал «Мать и дитя», Polymetal, Okey, а также объемы торгов Мосбиржи за октябрь. Финансовые результаты за III квартал должны представить «Юнипро» и «Россети Ленэнерго». «Детский мир» завершит выкуп акций. На макроэкономическом фронте запланирована публикация ежемесячного ВВП России, розничных продаж и уровня безработицы за сентябрь. Минфин выпустит отчет по нефтегазовым доходам в октябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу.
Технически рубль может развить краткосрочное укрепление в случае закрепления доллара, евро и юаня ниже 92,50 руб., 99 руб. и 12,65 руб. (район сентябрьских минимумов) со следующими целями движения 89,50 руб., 95 руб. и 12,10 руб. соответственно, говорит Кожухова. Российская валюта может продолжать получать поддержку от новых норм продажи валютной выручки и высокой процентной ставки ЦБ, которые ослабили запал спекулянтов, играющих против рубля, резюмировала эксперт.
Прогноз БКС по курсу рубля к доллару на будущую неделю находится в диапазоне 92–95. Потеряв локальную опору в виде налогового периода, российская валюта в начале ноября может отступить в сторону верхней границы обозначенного коридора, предполагает Бахтин. В то же время рынок, по его оценкам, приближен к балансу и для более серьезного ослабления рубля явных оснований нет.