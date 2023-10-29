Что происходило на российском фондовом рынке с 23 по 27 октября

Самым важным событием на следующей неделе Таченников назвал отчетность Сбербанка по МСФО. Также инвестору стоит следить за новостями с Ближнего Востока, которые могут повлиять на цену на нефть и газ, добавил эксперт. Геополитическая напряженность в регионе на данный момент лишь нарастает, что предупреждает о сохранении рисков для нефтяных цен, добавляет Кожухова. Но если поставки не будут нарушены, котировки могут опуститься чуть ниже текущих уровней из-за рисков замедления роста глобальной экономики и спроса на нефть. В частности, важное сопротивление для Brent расположено у октябрьского пика $93,75.