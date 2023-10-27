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Инвестиции

Чистая прибыль «Норникеля» за девять месяцев уменьшилась в 4,5 раза

Ведомости

Чистая прибыль «Норникеля» с января по сентябрь уменьшилась в 4,5 раза год к году до 68,08 млрд руб. Выручка компании составила 622 млрд руб. – на 1,8% больше, чем по итогам аналогичного периода 2022 г., следует из бухгалтерской отчетности горно-металлургической компании.

Прибыль «Норникеля» от продаж за девять месяцев 2023 г. составила 170,2 млрд руб. Год к году показатель уменьшился на 23%. 

Акции «Норникеля» к 17:05 мск торговались по 17 338 руб. – на 0,5% меньше, чем на момент закрытия основной сессии торгов днем ранее. Индекс Мосбиржи составил 3224,4 пункта (+0,02%), индекс металлов и добычи – 8206,48 п. (+0,2%). С начала года котировки компании увеличились на 13,3%, бенчмарки – на 49,69% и 39,35% соответственно.

По итогам первого полугодия чистая прибыль горно-металлургической компании сократилась на 66,2% год к году до 110,9 млрд руб. Общая выручка «Норникеля» на тот момент составила 397 млрд руб. (-6,7%), прибыль от продаж – 109,3 млрд (-33,8%), отмечается в отчете компании по РСБУ за предыдущий период.

Ранее по теме: «Норникель» объявил о выкупе акций с биржи для мотивационной программы сотрудников

В апреле «Норникель» запустил программу мотивации работников «Цифровой инвестор». Для этого компания выкупила на бирже и внебиржевом рынке свои обыкновенные акции в объеме 407 344 бумаги (0,266% уставного капитала) на 6,3 млрд руб. Сотрудникам собираются выдавать в качестве поощрения цифровые финансовые активы (ЦФА), привязанные к рыночной стоимости этих акций на Мосбирже. Цена одного ЦФА в виде токена под названием minetoken равна стоимости одной акции «Норникеля».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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