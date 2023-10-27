Чистая прибыль «Норникеля» за девять месяцев уменьшилась в 4,5 раза

В апреле «Норникель» запустил программу мотивации работников «Цифровой инвестор». Для этого компания выкупила на бирже и внебиржевом рынке свои обыкновенные акции в объеме 407 344 бумаги (0,266% уставного капитала) на 6,3 млрд руб. Сотрудникам собираются выдавать в качестве поощрения цифровые финансовые активы (ЦФА), привязанные к рыночной стоимости этих акций на Мосбирже. Цена одного ЦФА в виде токена под названием minetoken равна стоимости одной акции «Норникеля».