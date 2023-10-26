ВТБ планирует определиться со следующей выплатой дивидендов до конца года

ВТБ планирует определиться со следующей выплатой дивидендов до конца годаНо в каком году и размере будут выплачены дивиденды, банк пока не раскрывает
Вопрос выплаты дивидендов ВТБ будет поднят при обсуждении стратегии банка на 2024-2026 гг., заявил первый зампредседателя правления кредитной организации Дмитрий Пьянов в ходе конференц-звонка с аналитиками. «В каком году и размере [будут выплачены дивиденды], прошу меня понять, я не готов сейчас детализировать», – добавил топ-менеджер.
Стратегия будет финализирована до конца года и представлена, предположительно, в I квартале следующего. Выплату дивидендов по итогам 2023 г. менеджмент ВТБ по-прежнему планирует не рекомендовать, добавил Пьянов. На фоне этого заявления акции ВТБ на Мосбирже к вечеру 26 октября снижаются на 3% до 0,02563 руб.
Последний раз ВТБ платил дивиденды по итогам 2020 г. Тогда банк распределил между акционерами 48,2% от чистой прибыли по РСБУ, общая сумма выплаты составила 18,2 млрд руб., или 0,0014 руб. на акцию. В 2021 г. банк показал рекордную годовую прибыль в размере 327,4 млрд руб., но весной 2022 г. правительство разрешило ВТБ не выплачивать дивиденды на фоне санкционного давления. По итогам прошлого года банк отчитался о рекордном в своей истории убытке, 612,6 млрд руб. по МСФО, и также решил не выплачивать дивиденды.
Вероятность дальнейших дивидендных выплат ВТБ будет зависеть от состояния банковского сектора в целом в следующем году, говорит аналитик «Ингосстрах-инвестиций» Артем Аутлев. Если высокие процентные ставки и жесткие макропруденциальные надбавки ЦБ будут действовать на протяжении долгого времени, то темпы роста кредитования в 2024 г. заметно снизятся, продолжает эксперт: это окажет значительное негативное влияние на процентные доходы банков и замедлит темпы роста их капитала.
Также высокие ставки могут негативно сказаться на платежеспособности заемщиков, а у ВТБ около 75% корпоративного портфеля составляют кредиты с плавающими ставками, добавляет Аутлев. Перспектива роста просроченной задолженности заставит ВТБ формировать больший объем резервов. Все это может стать для банка поводом не распределять прибыль по итогам 2024 г., говорит Аутлев, не исключая, впрочем, что ВТБ все-таки вознаградит акционеров: «Многое будет зависеть от макроэкономической ситуации в стране».
Дальнейшее повышение ключевой ставки может привести к существенному замедлению кредитования по бразильскому сценарию, когда в период высокой ставки выдаются только субсидированные займы как компаниям, так и гражданам. Об этом Пьянов заявил журналистам в ходе телеконференции, писали «Ведомости». От этого кредитование «серьезным образом» замедлится, но не остановится полностью, отметил он.
Повышение ключевой до 14% может привести уже в 2023 г. к замедлению темпов роста кредитования юрлиц на 2 процентных пункта (п. п.), ипотеки – на 3 п. п. и всех прочих кредитов – на 5 п. п., оценил Пьянов. Сейчас ключевая ставка составляет 13% годовых. На предстоящем в пятницу, 27 октября, заседании совета директоров ЦБ повысит ее минимум на 100 базисных пунктов, следует из консенсус-прогноза «Ведомостей».