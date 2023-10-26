ВТБ планирует определиться со следующей выплатой дивидендов до конца года

Последний раз ВТБ платил дивиденды по итогам 2020 г. Тогда банк распределил между акционерами 48,2% от чистой прибыли по РСБУ, общая сумма выплаты составила 18,2 млрд руб., или 0,0014 руб. на акцию. В 2021 г. банк показал рекордную годовую прибыль в размере 327,4 млрд руб., но весной 2022 г. правительство разрешило ВТБ не выплачивать дивиденды на фоне санкционного давления. По итогам прошлого года банк отчитался о рекордном в своей истории убытке, 612,6 млрд руб. по МСФО, и также решил не выплачивать дивиденды.