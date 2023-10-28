Результаты разделения «Яндекса» могут сдержать рост его акций

Результаты разделения «Яндекса» могут сдержать рост его акцийНо инвесторам стоит ждать сильных финансовых результатов в будущем
Финансовые результаты «Яндекса» за III квартал 2023 г. оказались сильнее, чем ожидал рынок. Выручка и скорректированный показатель EBITDA превысили консенсус-прогноз «Ведомостей» на 7% и 2% соответственно. У акций есть перспектива роста, но самое существенное изменение котировок будет зависеть от результата реструктуризации компании, отметили опрошенные «Ведомостями» аналитики.
Выручка «Яндекса» по итогам III квартала 2023 г. по МСФО увеличилась более чем в полтора раза год к году и составила 204,8 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль уменьшилась на 33% до 3,4 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 26,5 млрд руб. (+33% год к году). Чистая прибыль до корректировки уменьшилась на 83% до 7,7 млрд руб. За последний год количество сотрудников «Яндекса» выросло практически на треть, до 25 700. Больше всего нанимали в сегменты «Поиск и портал», «Маркет» и Yandex Cloud.
Акции идут к пикам
Рынок огорчило падение чистой прибыли компании, из-за этого стоимость акций стала снижаться, считает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. В течение дня бумаги максимально дорожали на 1,4% до 2736 руб. и падали на 2,87% до 2620 руб. К закрытию основных торгов на Мосбирже 27 октября акции зафиксировались на отметке 2682,4 руб. – на 0,8% меньше, чем днем ранее. Основной индекс торговой площадки за день составил 3224,18 (+0,01%), IT-индекс – 2824,56 п. (-0,73%). С начала года котировки компании увеличились на 47,6%, бенчмарки – на 49,7% и 59,8% соответственно.
Официальный пресс-релиз «Яндекс» опубликовал в 12:01 мск, при этом в 12:03 мск была создана заявка на покупку акций компании в размере 149 млн руб. (55070 лотов, цена – 2723,4 руб), сообщает источник «Ведомостей» в брокере со ссылкой на данные деска. За день были и другие крупные заявки на покупку, подтверждает другой собеседник в брокере, – в 12:03 на 40 354 лота (минимальная цена составила 2719 руб., максимальная – 2730 руб.) и в 12:04 – на более чем 28 000 лотов (разброс цен – от 2723 до 2733 руб.). В целом, объемы торгов по итогам дня заметно выше обычного, отмечает собеседник: традиционно в полдень активность на торгах ниже, в то время как по данным на 12:56 объем торгов составил 2,6 млрд руб., — это больше половины от объема всего предыдущего торгового дня (4,7 млрд руб., по данным Мосбиржи).
IT-корпорации удалось достичь высоких финансовых показателей с июля по сентябрь во многом благодаря устойчивому тренду роста и рентабельности, в основном в сегменте «Поиск и портал», отметил руководитель отдела аналитики потребительского и ТМТ секторов инвесткомпании «Ренессанс капитал» Кирилл Панарин. Выручка в этой категории достигла 90,4 млрд руб. – на 49% больше, чем в III квартале 2022 г.
Высокий уровень рентабельности внутри сегмента указывает на то, что «Яндекс» является лидером на рынке поиска и приносит компании высокие доходы от рекламы, добавил старший аналитик инвестбанка «Синара» Константин Белов. По мнению Делицына, это объясняется тем, что российский рекламный рынок активно восстанавливается. По итогам первого полугодия его объем превысил на 19% показатели аналогичного периода 2021 г. и составил 315 млрд руб., уточнил эксперт.
Все это указывает на перспективу дальнейшего увеличения стоимости акций компании, отметили аналитики «БКС мир инвестиций». Представитель «Газпромбанк инвестиций» добавил, что бизнес будет активно развиваться и в дальнейшем, у него есть большой потенциал для возвращения докризисной капитализации. Но ключевым для инвесторов остается вопрос гарантий сохранения миноритарными акционерами своей доли в российском сегменте бизнеса «Яндекса», отметил собеседник «Ведомостей».
Между двух юрисдикций
Еще одним фактором, который повлияет на дальнейший рост стоимости акций «Яндекса» и даже может сдержать ее увеличение, – это результаты реструктуризации компании, сошлись во мнении все опрошенные аналитики. «Яндекс» завершил «ключевые этапы подготовки» к реструктуризации, в частности, акционеры одобрили присоединение нескольких «дочек» к головной компании Yandex N.V. в Нидерландах. О каких именно компаниях идет речь, в отчетности не уточняется. В «Яндексе» не прокомментировали этот момент.
О планах реструктуризации с разделом активов группы на российские и зарубежные «Яндекс» впервые заявил в ноябре 2022 г. Тогда отмечалось, что ряд бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах. Год назад «Яндекс» также сообщал, что основная часть бизнеса Yandex N.V. с учетом ряда зарубежных направлений может быть выделена в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд «Яндекс», а со временем «выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить свое название».
Кроме того, «Яндекс» получил разрешение российской правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на внутреннюю реструктуризацию группы, добавила компания в отчетности. Предложение по реструктуризации на рассмотрение акционеров компания планирует вынести до конца 2023 г.
С Yandex N.V. в зарубежной части, скорее всего, останутся зарубежные части облачных и образовательных сервисов, а также проект по разметке данных и автономный транспорт за рубежом, полагает ведущий аналитик ИК «Велес капитал» Артем Михайлин. В российскую же часть могут войти поиск, такси, онлайн-торговля, доставка, онлайн-объявления, плюс и развлекательные сервисы, которые генерируют более 98% выручки, считает он.
Действительно, навигатор и доставка имеют однозначные местные корни и первопричины, их можно продавать только своим, считает управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский. Наибольшая сложность остается в том, что делать с Ya.ru, который представляет из себя «чемодан без ручки», продолжает эксперт. Если бы «Яндекс» развивал свою платежную систему и довел ее до уровня замены Visa International для онлайн-покупок, то в связке с Ya.ru эти два опорных направления можно было бы продать единым пакетом, полагает он. В совокупности на зарубежную часть придется менее 10% выручки компании, так что на общей оценке российского «Яндекса» разделение в значительной степени не скажется, добавил инвестиционный консультант «Альфа-капитала» Александр Абрамян.