Результаты разделения «Яндекса» могут сдержать рост его акций

Официальный пресс-релиз «Яндекс» опубликовал в 12:01 мск, при этом в 12:03 мск была создана заявка на покупку акций компании в размере 149 млн руб. (55070 лотов, цена – 2723,4 руб), сообщает источник «Ведомостей» в брокере со ссылкой на данные деска. За день были и другие крупные заявки на покупку, подтверждает другой собеседник в брокере, – в 12:03 на 40 354 лота (минимальная цена составила 2719 руб., максимальная – 2730 руб.) и в 12:04 – на более чем 28 000 лотов (разброс цен – от 2723 до 2733 руб.). В целом, объемы торгов по итогам дня заметно выше обычного, отмечает собеседник: традиционно в полдень активность на торгах ниже, в то время как по данным на 12:56 объем торгов составил 2,6 млрд руб., — это больше половины от объема всего предыдущего торгового дня (4,7 млрд руб., по данным Мосбиржи).