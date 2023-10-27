Выручка «Яндекса» за III квартал увеличилась в полтора раза

В компании уточнили, что Yandex N.V. и входящие в группу подразделения не находятся под санкциями США, Евросоюза, Швейцарии и Великобритании. Активы корпорации в размере 50% и более не принадлежат людям, которые попали в списки ограничений, а также не находятся под их контролем.