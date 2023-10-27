Выручка «Яндекса» за III квартал увеличилась в полтора раза
Выручка «Яндекса» по итогам III квартала 2023 г. увеличилась более чем в 1,5 раза год к году и составила 204,8 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль уменьшилась на 33% до 3,4 млрд руб., следует из отчетности IT-корпорации по МСФО. Акции «Яндекса» на фоне выхода отчетности подорожали в моменте на 2% до 2736 руб.
Рост выручки превысил консенсус-прогноз «Ведомостей» на 9,1 млрд руб. Ранее опрошенные аналитики предполагали, что показатель увеличится на 47% до 195,7 млрд руб. Они также прогнозировали рост EBITDA около 31% – до 26,2 млрд руб. Реальный рост превысил ожидания экспертов на 3 млн руб.
К 13:22 мск их стоимость составила 2707,6 руб. – на 0,9% больше, чем на момент закрытия основной сессии торгов 26 октября. Индекс Мосбиржи составил 3236,12 пункта (+0,38%), IT-индекс – 2845,45 п. (-1,57%). С начала года котировки компании увеличились на 49,1%, бенчмарки – на 50,23% и 61,01% соответственно.
По итогам III квартала скорректированный показатель EBITDA составил 26,5 млрд руб. (+33% год к году). Чистая прибыль до корректировки уменьшилась на 83% до 7,7 млрд руб.
Доля райдтеха (сервисы «Такси», «Еда», «Лавка», «Драйв», «Доставка» и др.) в общей выручке составила 107,2 млрд руб. Показатель увеличился на 69% по сравнению с результатами III квартала 2022 г. Выручка от рекламы с июля по сентябрь достигла 90,4 млрд руб. (+49%). Развлекательные сервисы, а также «Плюс» принесли компании доход в размере 25,8 млн руб. (+63%).
В сообщении «Яндекса» отмечается, что компания приблизилась к завершению процесса реструктуризации бизнеса. Владельцы акций одобрили присоединение нескольких «дочек» к головной компании Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах. «Яндекс» также получил разрешение правительства России на разделение бизнеса. IT-корпорация планирует вынести итоговое предложение по реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 г. По прогнозам самой компании, ее инвесторы должны одобрить все предлагаемые советом директоров изменения.
В компании уточнили, что Yandex N.V. и входящие в группу подразделения не находятся под санкциями США, Евросоюза, Швейцарии и Великобритании. Активы корпорации в размере 50% и более не принадлежат людям, которые попали в списки ограничений, а также не находятся под их контролем.
В июле под санкции Канады попала «дочка» компании «Яндекс.Пэй», но ограничения не коснулись головной структуры, зарегистрированной в Нидерландах, а также не могут повлиять на деятельность всей группы, добавляет пресс-служба корпорации.