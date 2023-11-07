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Обороты товарного рынка Мосбиржи стали рекордными в октябре

Они продолжат расти по мере проникновения розничного инвестора и развития новых инструментов
Артем Кульша
Андрей Гордеев / Ведомости

Объем торгов на товарном рынке Мосбиржи в октябре оказался рекордным: инвесторы совершили сделок почти на 71 млрд руб., что на 30% больше, чем в прошлом месяце, и в 3 раза больше год к году, следует из данных биржи. На рынке драгоценных металлов оборот в октябре составил 64 млрд руб., и еще 7 млрд руб. – на рынках зерна и сахара.

За 10 месяцев этого года среднемесячный объем торгов в товарной секции составил 40,1 млрд руб. Для сравнения: по итогам всего 2022 года он был в 2,5 раза меньше – 16,25 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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