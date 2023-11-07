Обороты товарного рынка Мосбиржи стали рекордными в октябре

Обороты товарного рынка Мосбиржи стали рекордными в октябреОни продолжат расти по мере проникновения розничного инвестора и развития новых инструментов
Объем торгов на товарном рынке Мосбиржи в октябре оказался рекордным: инвесторы совершили сделок почти на 71 млрд руб., что на 30% больше, чем в прошлом месяце, и в 3 раза больше год к году, следует из данных биржи. На рынке драгоценных металлов оборот в октябре составил 64 млрд руб., и еще 7 млрд руб. – на рынках зерна и сахара.
За 10 месяцев этого года среднемесячный объем торгов в товарной секции составил 40,1 млрд руб. Для сравнения: по итогам всего 2022 года он был в 2,5 раза меньше – 16,25 млрд руб.
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