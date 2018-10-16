Менеджмент / Карьера

Власти Москвы придумали новую олимпиаду для учителей

Но допустят к участию в ней далеко не всех педагогов
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Новая московская олимпиада для учителей точных наук содержит необычные требования к конкурсантам. Эти требования могут оставить за порогом конкурса многих хороших московских педагогов.

Олимпиаду «Учитель школы большого города» московский департамент образования решил провести в этом году впервые. И объявил, что ее цель – поддержка и поощрение учителей, обладающих высокими предметными знаниями, и повышение их профессионального мастерства. По словам Андрея Лукутина, члена Межпредметной ассоциации столичных учителей и одного из организаторов конкурса, на олимпиаде учителя должны показать, что они знают свой предмет на отлично, умеют решать задачи повышенной сложности и могут обучить решать эти задачи своих учеников. В конкурсе примут участие учителя химии, физики и математики, его итоги будут подводиться в январе следующего года, а победители смогут принять участие в конкурсе «Учитель года Москвы».

В положении об олимпиаде, опубликованном на сайте «Темоцентра» (организации, учрежденной департаментом образования Москвы для технологической модернизации образования), сообщается, что конкурс будет включать четыре этапа: дистанционный (за 180 минут учитель выполняет задание в личном кабинете на сайте), теоретический очный и два практических очных – на первом этапе учитель решает задачи или проводит лабораторный практикум, на втором он проводит открытый урок с онлайновой трансляцией.

В положении прописаны и требования к участникам олимпиады: в ней смогут принять участие только учителя, которые ведут профильный предмет не менее 18 часов в неделю и получают зарплату не менее 100 000 руб. На вопрос «Ведомостей», с чем связаны такие условия проведения олимпиады, ее организаторы не ответили. «Ведомости» разбирались, не закроют ли эти условия доступ к олимпиаде хорошим московским учителям с заработком менее указанной цифры.

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