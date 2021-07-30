Чаще всего нужды крупной компании мало кому известны за ее пределами. Но общий фронт потребностей можно оценить и по открытым источникам. Например, одно время Mail.ru Group была заинтересована в том, чтобы как можно больше продуктов (телефонов, планшетов, ноутбуков, фитнес-браслетов) работало с их умной колонкой «Маруся», а не с «Алисой» «Яндекса». По идее, можно было предлагать компании соответствующие решения. Очевидно, что Mail.ru Group интересны софт и приложения, а Samsung нужны инженерные разработки. Значит, к ним надо идти с соответствующими продуктами. Но именно с продуктами или предложениями по реализации идей. Сами по себе идеи ничего не стоят.