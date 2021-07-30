Как малому бизнесу договориться с крупным заказчикомНе следует полагаться на знакомства – можно действовать проще
Работа с корпорациями означает возможность получить деньги на разработки, доступ к маркетингу и технологиям, выход на новые рынки и повышение узнаваемости бренда. Крупные игроки кажутся недосягаемыми, но на самом деле они тоже заинтересованы во взаимодействии с небольшими инженерными компаниями. Вот пять рекомендаций, как установить контакт с корпорациями. Neo Technology – дистрибутор и производитель комплектующих и электронных устройств, сотрудничает с Intel, «Яндексом», Mail.ru Group, Samsung и Micron.
1. Предлагайте все, что у вас есть. У крупных компаний очень много денег, но постоянный дефицит свежих идей. Не случайно же создаются технопарки, проводятся конференции и другие мероприятия для привлечения стартапов.
Например, одна из корпораций сейчас пытается стать конкурентом Bitmain (крупнейшего поставщика оборудования для майнинга). Она хочет выпускать специальные чипы, но у нее не получается. Кто бы мог подумать, что крупный производитель с мировым именем может чего-то не суметь? Но так бывает. И если у какой-то компании, пришедшей с улицы, есть идея, как технически сделать этот чип, ее с радостью примут.
Чаще всего нужды крупной компании мало кому известны за ее пределами. Но общий фронт потребностей можно оценить и по открытым источникам. Например, одно время Mail.ru Group была заинтересована в том, чтобы как можно больше продуктов (телефонов, планшетов, ноутбуков, фитнес-браслетов) работало с их умной колонкой «Маруся», а не с «Алисой» «Яндекса». По идее, можно было предлагать компании соответствующие решения. Очевидно, что Mail.ru Group интересны софт и приложения, а Samsung нужны инженерные разработки. Значит, к ним надо идти с соответствующими продуктами. Но именно с продуктами или предложениями по реализации идей. Сами по себе идеи ничего не стоят.