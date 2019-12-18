Девочка из Краснодара стала одним из высокооплачиваемых YouTube-блогеров

При рождении врачи диагностировали Радзинской детский церебральный паралич, одним из методов терапии была работа на камеру, пишет Forbes. Ролики с Радзинской выходят на семи языках. На видео девочка занимается обычными вещами: собирается на учебу, играет с отцом и друзьями, танцует и ест мороженное. Такие бренды, как Legoland и Dannon, тратят миллионы на сотрудничество с ней, сообщает Forbes. В 2018 г. она вместе с семьей переехала из Краснодара в город Бока-Ратон, штат Флорида.