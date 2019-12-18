Девочка из Краснодара стала одним из высокооплачиваемых YouTube-блогеров
Пятилетняя девочка из Краснодара Анастасия Радзинская вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube в 2019 г., сообщает американский Forbes. Вместе с отцом она ведет несколько каналов на YouTube: Like Nastya Vlog и Like Nastya. Общее количество подписчиков на обоих каналах составляет 57,5 млн человек. Суммарно ее ролики посмотрели более 42 млрд раз. По данным издания, доходы каналов Радзинской оцениваются в $18 млн за год.
При рождении врачи диагностировали Радзинской детский церебральный паралич, одним из методов терапии была работа на камеру, пишет Forbes. Ролики с Радзинской выходят на семи языках. На видео девочка занимается обычными вещами: собирается на учебу, играет с отцом и друзьями, танцует и ест мороженное. Такие бренды, как Legoland и Dannon, тратят миллионы на сотрудничество с ней, сообщает Forbes. В 2018 г. она вместе с семьей переехала из Краснодара в город Бока-Ратон, штат Флорида.
Первое место в рейтинге занял восьмилетний мальчик Райан Каджи, который также возглавлял список в 2018 г. Forbes оценил его доход в $26 млн. На его каналы с видеозаписями распаковки игрушек подписаны почти 23 млн пользователей. У Райана есть контракты с торговыми сетями Walmart и Target, а также телеканалом Nickelodeon и стриминговым сервисом Hulu.