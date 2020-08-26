Большие проблемы маленьких банков

Региональные банки уже давно теряют свои рыночные позиции. Для большинства из них лучший исход – продаться крупному игроку. Альтернатива – дальнейшее снижение рыночной доли, потери маржинальной части клиентской базы, убытки, проедание капитала и, как результат, сдача лицензии или ее отзыв. Можно ли спасти региональную банковскую систему? И нужно ли?