Большие проблемы маленьких банков

Большие проблемы маленьких банковУ региональных кредитных организаций нет выигрышной стратегии
Региональные банки уже давно теряют свои рыночные позиции. Для большинства из них лучший исход – продаться крупному игроку. Альтернатива – дальнейшее снижение рыночной доли, потери маржинальной части клиентской базы, убытки, проедание капитала и, как результат, сдача лицензии или ее отзыв. Можно ли спасти региональную банковскую систему? И нужно ли?
И регулятор, и участники рынка заявляют: региональные банки нужны, их роль важна и необходимо расширять их участие в госпрограммах. Однако на практике требования этих программ избыточны и отсекают от них большинство регионалов (зачастую речь идет о запретительных условиях по уровням кредитных рейтингов и другим показателям).
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