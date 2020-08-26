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Большие проблемы маленьких банков

У региональных кредитных организаций нет выигрышной стратегии
Павел Самиев
Многие региональные банки влачат существование за счет небольших доходов от вложений в ценные бумаги и межбанковские кредиты /Евгений Разумный / Ведомости

Региональные банки уже давно теряют свои рыночные позиции. Для большинства из них лучший исход – продаться крупному игроку. Альтернатива – дальнейшее снижение рыночной доли, потери маржинальной части клиентской базы, убытки, проедание капитала и, как результат, сдача лицензии или ее отзыв. Можно ли спасти региональную банковскую систему? И нужно ли?

И регулятор, и участники рынка заявляют: региональные банки нужны, их роль важна и необходимо расширять их участие в госпрограммах. Однако на практике требования этих программ избыточны и отсекают от них большинство регионалов (зачастую речь идет о запретительных условиях по уровням кредитных рейтингов и другим показателям).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных