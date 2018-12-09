Статья опубликована в № 4713 от 10.12.2018 под заголовком: Цитата недели «Недострой на Балаклавском проспекте – проект «СУ-155» – будет достраивать «РК-строй». <...> Помимо завершения строительства проблемного дома там планируется возвести новый жилой комплекс для нужд города».
Чем опасна необъявленная война мэрии с москвичами
Конфликты жителей Москвы с властями и застройщиками — это война не на истребление, но на порабощение
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«Недострой на Балаклавском проспекте – проект «СУ-155» – будет достраивать «РК-строй». <...> Помимо завершения строительства проблемного дома там планируется возвести новый жилой комплекс для нужд города».
Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы
Правительство Москвы продолжает необъявленную войну с жителями. После стремительного разгрома лавочников, пытавшихся спасти свои магазины от сноса, прикрываясь «бумажками о собственности, приобретенными явно жульническим путем» (копирайт – мэр Москвы Сергей Собянин), мэрия принялась за простых горожан, открыв два фронта боевых действий: Кунцевский и Чертановский.
Конечно, словами заммэра в правительстве Москвы, заявившего в интервью «Ведомостям», что это правительство действует не в интересах горожан, а в интересах города, можно было бы возмутиться. Дескать, в любом государстве с нормально работающими институтами карьера чиновника после таких слов была бы закончена. Но мы на войне, к чему тут дипломатия!
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