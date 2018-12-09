Статья опубликована в № 4713 от 10.12.2018 под заголовком: Цитата недели «Недострой на Балаклавском проспекте – проект «СУ-155» – будет достраивать «РК-строй». <...> Помимо завершения строительства проблемного дома там планируется возвести новый жилой комплекс для нужд города».

Чем опасна необъявленная война мэрии с москвичами

Конфликты жителей Москвы с властями и застройщиками — это война не на истребление, но на порабощение

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