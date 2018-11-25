Самовольная частная собственность

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Верховный суд в четверг не смог встать на сторону собственников квартир в 37 трех- и пятиэтажных кирпичных домах в московском районе Кунцево, которые столичные власти хотят снести, чтобы ГК «ПИК» построила на их месте жилые высотки. Суд оставил в силе решение Мосгорсуда, из которого следует, что правительство Москвы может, если захочет, решать, кому и когда отменить неприкосновенность частной собственности. Забрав у граждан политические свободы, власти теперь отнимают и собственность, не особо беспокоясь даже о формальном соблюдении имущественных конституционных прав, как это было в случае с программой реновации.

Верховный суд рассматривал апелляцию 42 жителей 47-го и 48-го кварталов Кунцева, требовавших отменить постановление № 903, которым московский мэр Сергей Собянин утвердил в 2017 г. проект реконструкции их кварталов. «В удовлетворении апелляционной жалобы отказано, решение Мосгорсуда оставлено без изменения», – сообщили в суде (передал «Интерфакс»). Почему суд так решил, определения пока нет, но само решение можно считать знаковым – и вот почему.