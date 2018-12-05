Путин объяснил отказ говорить с Порошенко по телефону

Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин объяснил, почему не отвечает на запросы президента Украины Петра Порошенко о телефонном разговоре. По словам Путина, он не хочет участвовать в избирательной кампании украинского президента.

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом <...> Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», – заявил Путин (цитата по «РИА Новости»).

Порошенко искусно создает кризисные и провокационные ситуации, считает российский президент. После этого Порошенко тут же перекладывает ответственность за произошедшее на Россию, а потом хочет продемонстрировать, что успешно решает возникшие проблемы, добавил Путин: «Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду»

Ранее украинский президент дважды жаловался в интервью на неудачные попытки связаться с Путиным после инцидента в Керченском проливе. По словам украинского президента, сразу после задержания российскими пограничниками военных кораблей Украины он заказал телефонный разговор с Путиным, но ему не ответили. Украинский президент подчеркивал, что готов к разговору в любом формате.

Помощник российского президента Юрий Ушаков подтверждал, что Киев запрашивал проведение телефонного разговора между украинским и российским президентами, но этот разговор не состоялся. По словам Ушакова, при подготовке подобных звонков оценивается множество факторов, например совместимость графиков и цели разговора.

Российские пограничники в Керченском проливе 25 ноября задержали три военных корабля Украины, на борту которых находилось 24 моряка. По версии ФСБ, корабли незаконно пересекли российскую границу. ВМС Украны заявили, что заранее отправили России сообщение о плановом переходе кораблей из порта Одессы в Мариуполь.

Из-за произошедшего Украина ввела военное положение на 30 дней в некоторых областях и запретила въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Все 24 украинских моряка сейчас находятся в России под арестом, им предъявили обвинение в незаконном пересечении границы.

Задержанные корабли ВМС Украины доставлены в Керчь