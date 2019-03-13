Британский парламент проголосовал против жесткого Brexit

В среду утром правительство представило план, направленный на снижение ущерба в случае жесткого Brexit Phil Noble / REUTERS

Парламент Великобритании отказался от так называемого жесткого Brexit, т. е. выхода из Евросоюза без соглашения. Против такого сценария проголосовал 321 парламентарий, за – 278. Также депутаты проголосовали за поправку к правительственному проекту, которая предполагает при любых обстоятельствах отказ от Brexit без сделки. Мнения по этому вопросу разделились почти поровну: 312 голосов отдали за поправку, 308 – против.

Накануне, 12 марта, британские парламентарии повторно отклонили соглашение по выходу из ЕС, подготовленное правительством Терезы Мэй. Теперь 14 марта депутаты проголосуют по вопросу о продлении срока Brexit.

Что это значит для бизнеса

Хотя было очевидно, что вариант жесткого Brexit – выхода из ЕС без какой либо договоренности – неприемлем для подавляющего большинства британских депутатов, и правительство, и бизнес продолжали к нему готовиться. В среду утром правительство представило план, направленный на снижение ущерба в случае жесткого Brexit. Чтобы избежать скачка цен на алюминий, сталь, бумагу, обувь и многие другие товары, оно предложило на год снизить до нуля пошлины на 87% импортных поставок из ЕС и других регионов и в течение этого времени принять постоянные меры. Такой шаг ударил бы по конкурентоспособности многих местных производителей, поэтому правительство решило защитить наиболее уязвимые отрасли, введя пошлины на автомобили, мясо и некоторые другие товары. Кэролайн Фэйрбарн, генеральный директор Конфедерации британской промышленности (CBI), раскритиковала этот план. «Такого резкого изменения торговых условий в стране не было с середины XIX в. – без каких-либо консультаций с бизнесом, без времени на подготовку», – заявила она.

Вместе с тем отказ от жесткого Brexit сейчас не означает, что его не будет вообще. Мэй и представители ее кабинета ранее говорили, что выход без соглашения все-таки будет возможен, если его не удастся достичь к концу нового, отложенного срока. Кроме того, сам перенос даты выхода создает дополнительные сложности для бизнеса, который и так устал от неопределенности. В течение последнего года многие компании готовились к худшему варианту, запасаясь товарами, готовясь к изменениям в регулировании и задержкам поставок из-за появления таможенных проверок, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Хватит уже, – сформулировала позицию бизнеса Фэйрбарн. – Все стороны должны изменить свой подход. От этого зависят рабочие места и средства людей к существованию».

Особенно уязвимы автопроизводители, сильно зависящие от беспрепятственного передвижения товаров между ЕС и Великобританией. Некоторые уже подготовились к тому, что Brexit состоится 29 марта. Например, BMW и Honda запланировали перенести ежегодное техническое обслуживание своих заводов в Великобритании с осени на апрель. Так они надеялись избежать задержки в поставках комплектующих сразу после выхода страны из блока. В случае переноса срока Brexit их усилия окажутся напрасными, но они уже не намерены менять свои планы.

Фармацевтические компании Pfizer и GlaxoSmithKline предполагают потратить около $100 млн, чтобы продублировать свои операции в ЕС, создать там запасы лекарств и подготовить необходимую документацию. Однако «финансовые затраты не столь велики по сравнению со временем, которое приходится уделять, чтобы подумать о каждом аспекте» Brexit, пожаловался WSJ Марк Денч, финансовый директор британского производителя одежды Joules.

Многие компании призывали парламент исключить вариант жесткого Brexit. Они отвергали аргументы некоторых членов консервативной партии, заявлявших, что выход из ЕС без договоренностей по крайней мере положит конец неопределенности. Но продление переговоров без понимания того, в каком направлении двигаться, тоже не вселяет в них энтузиазм, пишет Financial Times. В этом случае увеличатся издержки компаний, вынужденных пополнять складские запасы в условиях неопределенности, и это в конечном счете отразится на ценах, рассказал газете топ-менеджер сети супермаркетов. Поэтому Фэйрбарн из CBI призвала правительство представить «четкий план» в случае переноса срока выхода из ЕС.