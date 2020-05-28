«Севмаш» сдал флоту атомный ракетоносец «Князь Владимир»Число заболевших COVID-19 на предприятии составило около 400 человек
На северодвинском кораблестроительном предприятии «Севмаш» (входит в ОСК) 28 мая был подписан акт о сдаче ВМФ атомной подводной лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) «Князь Владимир», сообщила пресс-служба предприятия. Приемный акт подписывается после успешного завершения всех этапов испытаний корабля и подтверждает его готовность для передачи в эксплуатацию ВМФ, сообщается в пресс-релизе. В мае этого года «Князь Владимир» совершил контрольный выход в море.
Головная лодка проекта 955А «Князь Владимир» была заложена в 2012 г. и построена по усовершенствованному проекту, первые три ПЛАРБ проекта 955 находятся в составе ВМФ, еще четыре лодки проекта 955А заложены на «Севмаше» в 2014–2016 гг., возможна закладка еще двух лодок проекта 955А. ПЛАРБ вооружена 16 межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава», лодки этого типа составят основу морского компонента стратегических ядерных сил.
По словам источника на судостроительном предприятии в Северодвинске, с 5 апреля на «Севмаше» диагноз COVID-19 подтвержден примерно у 400 человек (почти 1,5% от численности персонала), еще около 60 человек заболели коронавирусной инфекцией на расположенном рядом судостроительно-судоремонтным заводе «Звездочка». Оба предприятия являются градообразующими для Северодвинска (численность населения города составляет 182 000 человек). По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Архангельской области Романа Бузинова, на город приходится 43,5% от всех заболевших в области. По официальным данным сайта оперативного штаба правительства России «стопкоронавирус», в области на 28 мая заболело 1537 человек, т. е. в Северодвинске заболело почти 670 человек. По словам работника одного из судостроительных предприятий города, такое большое количество заболевших на «Севмаше» можно объяснить несколькими причинами – как инфицированием в цехах и в общественном транспорте по пути на завод, так и тем, что меры социальной изоляции в городе в целом соблюдаются очень слабо. Тем не менее «Князь Владимир» был сдан ВМФ согласно ранее утвержденному графику и эта дата в последние дни не переносилась, говорят два источника в судостроительной отрасли и источник, близкий к Минобороны. Сам «Севмаш» продолжает работу над другими заказами, хотя и не так интенсивно, как обычно, из-за большого числа заболевших и запрета на работу персоналу из группы риска, говорит менеджер одного из предприятий кооперации «Севмаша».