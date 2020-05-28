«Севмаш» сдал флоту атомный ракетоносец «Князь Владимир»

По словам источника на судостроительном предприятии в Северодвинске, с 5 апреля на «Севмаше» диагноз COVID-19 подтвержден примерно у 400 человек (почти 1,5% от численности персонала), еще около 60 человек заболели коронавирусной инфекцией на расположенном рядом судостроительно-судоремонтным заводе «Звездочка». Оба предприятия являются градообразующими для Северодвинска (численность населения города составляет 182 000 человек). По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Архангельской области Романа Бузинова, на город приходится 43,5% от всех заболевших в области. По официальным данным сайта оперативного штаба правительства России «стопкоронавирус», в области на 28 мая заболело 1537 человек, т. е. в Северодвинске заболело почти 670 человек. По словам работника одного из судостроительных предприятий города, такое большое количество заболевших на «Севмаше» можно объяснить несколькими причинами – как инфицированием в цехах и в общественном транспорте по пути на завод, так и тем, что меры социальной изоляции в городе в целом соблюдаются очень слабо. Тем не менее «Князь Владимир» был сдан ВМФ согласно ранее утвержденному графику и эта дата в последние дни не переносилась, говорят два источника в судостроительной отрасли и источник, близкий к Минобороны. Сам «Севмаш» продолжает работу над другими заказами, хотя и не так интенсивно, как обычно, из-за большого числа заболевших и запрета на работу персоналу из группы риска, говорит менеджер одного из предприятий кооперации «Севмаша».