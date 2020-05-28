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«Севмаш» сдал флоту атомный ракетоносец «Князь Владимир»

Число заболевших COVID-19 на предприятии составило около 400 человек
Алексей Никольский
Атомная подводная лодка с баллистическими ракетами «Князь Владимир» /РИА

На северодвинском кораблестроительном предприятии «Севмаш» (входит в ОСК) 28 мая был подписан акт о сдаче ВМФ атомной подводной лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) «Князь Владимир», сообщила пресс-служба предприятия. Приемный акт подписывается после успешного завершения всех этапов испытаний корабля и подтверждает его готовность для передачи в эксплуатацию ВМФ, сообщается в пресс-релизе. В мае этого года «Князь Владимир» совершил контрольный выход в море.

Головная лодка проекта 955А «Князь Владимир» была заложена в 2012 г. и построена по усовершенствованному проекту, первые три ПЛАРБ проекта 955 находятся в составе ВМФ, еще четыре лодки проекта 955А заложены на «Севмаше» в 2014–2016 гг., возможна закладка еще двух лодок проекта 955А. ПЛАРБ вооружена 16 межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава», лодки этого типа составят основу морского компонента стратегических ядерных сил.

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По словам источника на судостроительном предприятии в Северодвинске, с 5 апреля на «Севмаше» диагноз COVID-19 подтвержден примерно у 400 человек (почти 1,5% от численности персонала), еще около 60 человек заболели коронавирусной инфекцией на расположенном рядом судостроительно-судоремонтным заводе «Звездочка». Оба предприятия являются градообразующими для Северодвинска (численность населения города составляет 182 000 человек). По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Архангельской области Романа Бузинова, на город приходится 43,5% от всех заболевших в области. По официальным данным сайта оперативного штаба правительства России «стопкоронавирус», в области на 28 мая заболело 1537 человек, т. е. в Северодвинске заболело почти 670 человек. По словам работника одного из судостроительных предприятий города, такое большое количество заболевших на «Севмаше» можно объяснить несколькими причинами – как инфицированием в цехах и в общественном транспорте по пути на завод, так и тем, что меры социальной изоляции в городе в целом соблюдаются очень слабо. Тем не менее «Князь Владимир» был сдан ВМФ согласно ранее утвержденному графику и эта дата в последние дни не переносилась, говорят два источника в судостроительной отрасли и источник, близкий к Минобороны. Сам «Севмаш» продолжает работу над другими заказами, хотя и не так интенсивно, как обычно, из-за большого числа заболевших и запрета на работу персоналу из группы риска, говорит менеджер одного из предприятий кооперации «Севмаша».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных