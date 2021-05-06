Сторонникам Навального могут запретить баллотироваться в Госдуму

Один из них лишает права выдвигаться в депутаты и избираться в Госдуму всех, кто связан с запрещенными — экстремистскими или террористическим — организациями. Законопроект, в частности, может уже на ближайших выборах затронуть сторонников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан иноагентом) Алексея Навального, если прокуратура успеет добиться признания этой организации экстремистской до начала июня 2021 г., когда стартует избирательная кампания в Госдуму. Руководители ФБК и других структур Навального при неудачном для них раскладе не смогут участвовать в выборах вплоть до 2026 г., а люди, даже косвенно связанные с ФБК (например, оказывавшие ей финансовую или иную помощь), — до 2024 г.