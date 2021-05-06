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Сторонникам Навального могут запретить баллотироваться в Госдуму

Этого права могут лишиться не только сотрудники ФБК, но и все сочувствующие
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Сторонникам Алексея Навального в ближайшее время не дадут близко подступиться к Госдуме /Михаил Гребенщиков / Ведомости

Группа депутатов из разных фракций во главе с председателем думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России единороссом Василием Пискаревым 4 мая внесла в Госдуму пакет запретительных законопроектов.

Один из них лишает права выдвигаться в депутаты и избираться в Госдуму всех, кто связан с запрещенными — экстремистскими или террористическим — организациями. Законопроект, в частности, может уже на ближайших выборах затронуть сторонников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан иноагентом) Алексея Навального, если прокуратура успеет добиться признания этой организации экстремистской до начала июня 2021 г., когда стартует избирательная кампания в Госдуму. Руководители ФБК и других структур Навального при неудачном для них раскладе не смогут участвовать в выборах вплоть до 2026 г., а люди, даже косвенно связанные с ФБК (например, оказывавшие ей финансовую или иную помощь), — до 2024 г.

Другие внесенные депутатами законопроекты дополнительно ограничивают деятельность в России так называемых нежелательных организаций, к которым российские власти относят, в частности, зарегистрированную в Великобритании «Открытую Россию» Михаила Ходорковского: российским гражданам будет запрещено участвовать в их деятельности даже за пределами страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных